Elettra compara a Daniela Blume con una actriz porno

Parece mentira que en un día como el de San Valentín el amor haya dado lugar al odio. Eso es más o menos lo que ha ocurrido en Gran Hermano VIP entre Elettra Lamborghini y Daniela Blume, que, después de tontear durante las primeras semanas y de generar una tensión sexual resuelta siempre a medias, han terminado como el rosario de la aurora.

Hay que recordar que las dos llegaron a protagonizar el primer beso en la casa, y que entre ambas consiguieron calentar el jacuzzi más todavía, tanto entre ellas como con los juegos de tocamientos que encabezaron. Ahora, después de irse enfriando en la pasada semana, la relación entre ambas parece haber terminado.

La culpa de ello, según Elettra, es de la argentina, a la que le preguntó de quién era el nombre de Andrés, que había encontrado escrito en una de las columnas del jardín de la casa, y que le respondió que se trataba de un chico que la está esperando fuera.

La italiana no recibió bien la noticia y ahora considera que la sexóloga la ha utilizado desde el principio, y así se lo hizo saber a otra compañera de la casa como Alyson Eckmann, que le respondió que "sí, es como raro”.

Por ese motivo, la italiana le señaló a la italiana que Daniela “parece de una película porno”, y poco más tarde precisaba en el confesionario al Súper que "no la aguanto, me molesta cuando hace el pino, me molestan sus manías cuando come…”.

Elettra también le preguntó si "¿se cree que soy tonta?", cuestión que debería responder la propia Daniela, algo que razonó porque "desde el principio dijo que yo le gustaba y después me dice que tiene novio fuera de aquí”.

Lo que está claro es que tanto por este altercado como por otros anteiores la actitud de Elettra con Daniela Blume ha cambiado drásticamente tras conocer ese supuesto amante que ésta tiene fuera de la casa.