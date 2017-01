Apartan a un reportero que llamó "gorila" a Venus Williams

Llamara o no "gorila" a la famosa tenista estadounidense Venus Williams, el reportero Doug Adler ha sido apartado de manera fulminante por la cadena ESPN. Este jueves, durante la retransmisión del Open de Australia, Adler hizo un comentario poco afortunado para explicar el juego de Williams.

Durante el segundo set, en el que Williams vencía a su contrincante, Stefanie Voegele, la tenista estadounidense atacó más fuerte en el segundo servicio. La palabra que ha utilizado "gorila" ("Guerrilla", según él) ha generado una gran controversia.

Aquí está el vídeo de la retransmisión, que ha corrido por las redes sociales como la pólvora:

"She puts the Gorilla effect on. Charging". Just wtf. This is not cool @ESPNTennis @espn pic.twitter.com/L46Bwf6sEh