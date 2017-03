Doble victoria para 'Tu cara me suena'

La quinta edición de 'Tu cara me suena' terminó ayer viernes y lo hizo por todo lo grande. Blas Cantó, el favorito del público desde el comienzo del programa, se hizo con el premio de ganador y entre lágrimas decidió compartir el premio con su compañera Yolanda Ramos. Además, el programa de Antena 3 no solo ha terminado como uno de los programas más vistos de la noche del viernes sino que también se ha convertido en el 'talent show' más visto en la historia de la cadena.

Todas las previsiones se cumplieron en la despedida de la quinta edición. El excomponente de Auryn ganó la edición, pero Antena 3 ganó la partida a su competidor de la noche, 'Sálvame Deluxe'. Viernes tras viernes, el 'talent show' de Atresmedia se posicionaba como el programa más visto de cada noche. Tal ha sido su influencia, que Mediaset España se vio obligado a tomar una decisión histórica: retirar 'Sálvame Deluxe' de la noche de los viernes para reubicarlo en la de los sábados.

Tanto en cuota de pantalla como en espectadores, el programa batió récords. Yolanda Ramos, David Guapo, Canco Rodríguez y Blas Cantó, entre otros, han sido los encargados de hacer que el programa de ayer viernes superara por primera vez la barrera de los 4 millones de espectadores (4.012.000) y consiguiera un 28,8% de 'share', dato que hasta ahora no había conseguido en ninguna de las ediciones anteriores.

Tal ha sido la influencia que, el programa de Gestmusic emitirá a partir de la próxima semana 'Tu cara no me suena todavía', una versión del original en el que participarán personas desconocidas. La batalla con Mediaset continuará a partir de esta semana ya que Telecinco emitirá a la vez 'La Voz Kids 4', que por primera vez pasa a la noche de los viernes. De esta manera, la cadena intentará recuperar el liderazgo que tenía antes de la aparición de 'Tu cara me suena' en Atresmedia.