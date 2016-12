Las diez peores ofertas de TV en 2016

Igual que en fútbol cualquier persona es un seleccionador en potencia, en el mundo televisivo es difícil, por no decir imposible, que todo el mundo se ponga de acuerdo en sus gustos. Unos pueden salvar un programa o serie simplemente porque son admiradores de su presentador, y otros aborrecerlo precisamente por lo contrario. Aquí vamos a intentar dejar al margen filias o fobias de cada uno y basarnos simplemente tanto en el hecho de no haber logrado la audiencia mínima exigida como, en el caso de sí haber logrado las primeras, la nula calidad del producto, sobre todo en comparación con el resto, para intentar ofrecer una muy particular clasificación de los diez peores productos que nos ha dejado la televisión en 2016.

En el terreno de la ficción, donde tanto se ha avanzado en los últimos tiempos, dos son las producciones que no han cumplido con el nivel de calidad mínimo que se puede exigir a las mismas hoy en día, por mucho que una de ellas sí haya cumplido en materia de audiencias: 'El hombre de tu vida', de La 1, y 'Lo que escondían sus ojos', de Telecinco.

La primera era el gran proyecto de José Mota, su forma de demostrar que, además de gran humorista, era un gran actor. El resultado no pudo ser más negativo, con críticas tanto a él como a los guiones en sí y con un nulo respaldo por parte del público, que hizo que TVE, pese a emitir sus ocho capítulos, la diera finiquito en apenas tres semanas, agrupando sus entregas en tres noches (la media al final fue de 1.464.000 espectadores, con apenas un 9,6% de cuota de pantalla.

La segunda, pese a los esfuerzos de Blanca Suárez, Emilio Gutiérrez Caba, Pepa Aniorte y Javier Gutiérrez, confirmó que a Telecinco todavía se le siguen resistiendo productos llamados 'serios', que no ha dado con la fórmula para ellos, y que Rubén Cortada, por mucho que lo intente, está todavía a años luz de ser considerado un buen actor, y que es tan guapo como inexpresivo. Lo que podría haber sido una interesante historia sobre el franquismo, quedó relegada a un simple culebrón, pese a sus buenas cifras de audiencia (3.200.000 espectadores y un 18,9% de cuota, de media de los cuatro capítulos).

Tele 5 y Antena 3

Otra gran decepción de Telecinco fue sin duda la decimoséptima entrega de Gran Hermano. Los seguidores del reality parece que no perdonaron en un principio a la cadena que les privara de su musa Mercedes Milá y que la sustituyera por el ya conocido 'hombre que sirve para todo' de Jorge Javier Vázquez. Si a eso se añade que esta vez no se acertó en la selección de los concursantes, y que la única que quizás daba más juego, Bárbara, tuvo que abandonar el espacio por enfermedad de su padre (tristemente terminó falleciendo), se entiende que al final fue la edición con menos número de espectadores (la media fue de 2.192.000) y la segunda con peor cuota de pantalla (19,6%), sólo por detrás de la 2013 (18,4%).

El tercer fiasco de esa cadena este año ha sido si cabe tan sintomático como el anterior, ya que Sálvame Deluxe era otro de los valores seguros de la casa hasta ahora. El programa de corazón de los viernes había sido siempre líder del día, pero esta vez no ha podido superar en ninguna oportunidad a Tu cara me suena, que ha terminado por conseguir que el espacio que también presenta Jorge Javier Vázquez (doble revés el suyo este ejercicio) tuviera los peores registros de audiencia de su historia. El entretenimiento que proponen Manel Fuentes y Antena 3 ha demostrado que son mayoría los telespectadores que desean otra cosa muy distinta al corazón en esa noche.

Eso sí, no todo han sido alegrías para Antena 3 durante 2016, ya que también ha tenido que hacer frente a dos fiascos importantes como han sido Top Dance y El amor está en el aire. El primero, talent que tenía como objetivo formar bailarines en una academia y que curiosamente también condujo Manel Fuentes, lo estrenó el pasado 4 de abril y apenas estuvo 25 días en emisión, después de que la cuarta gala apenas tuviera 1.139.000 fieles y un 7,7% de cuota, muy lejos ya de los 2.791.000 (17,9%) con que se estrenó el espacio.

Tampoco le fue mejor a 'El amor está en el aire', programa que recordaba a Sorpresa y Sorpresa, con Juan y Medio y Ares Teixidó, en el que era el debut de ésta como presentadora. El programa, que se estrenó el 4 de octubre, apenas consiguió dos emisiones más que el de Manel Fuentes y sus seis entregas sólo consiguieron una media de 1.134.000 espectadores y un 9,8% de cuota.

TDT y TV de pago

Dentro del mismo grupo, pero en La Sexta, también todavía fue una decepción mayor Aquí mando yo, programa de género docu-reality que pretendía seguir y grabar a las familias en sus casas mientras veían la televisión. La voz en off que daba pie a todo correspondió a Miki Nadal, y la cadena decidió cancelar el programa después de su primera emisión, que fue vista por 1.401.000 espectadores, con u n 8,1% de cuota. La cadena consideró que ya había tenido bastante con una, y no sólo por los pobres registros sino porque lo que pretendía hacer reír no hacía gracia a nadie.

Tampoco la ha tenido nunca Hazte un selfi, programa que nació en septiembre de la mano de Uri Sabat (pronto se uniría Adriana Abenia, como un talk-show pensado para jóvenes que podrían contar sus historias, temores, ilusiones y esperanzas, al más puro estilo de El Diario de Patricia, y que desde un principio cosechó malas críticas y unos datos de audiencia pésimos, inferiores al 3%. Posteriormente, se cambió el formato para hacer zapping de la televisión de Mediaset, muy similar a Zapeando.

A mediados de octubre se incorporó Laura Matamoros y el programa empezó a tratar contenidos relacionados con la prensa del corazón, y a finales de noviembre se incorporó Sara Escudero, que hasta principios de verano estuvo trabajando en Zapeando. El último cambio se produjo el pasado 19 de diciembre, cuando pasó de emitirse en la sobremesa, a las 15:50, a hacerlo en la tarde, a las 19:30 horas, donde sigue sin repuntar.

En la misma situación, aunque más en el tema de las críticas que recibe que en su baja audiencia, que no es tan importante en una cadena como #0, está Likes, sobre las redes en Internet, que estrenó en febrero Raquel Sánchez Silva en el canal de Movistar + y en el que cuenta, entre otros, con colaboradores como Alaska, Mario Vaquerizo, Alberto Rey, Guillermo Rodríguez o Zahara. Por mucho que la productora sea la misma que la de El Hormiguero (7 y Acción), los resultados poco tienen que ver.

Finalmente habría que situar en este rámking de fiascos televisivos del año el regreso a la pequeña pantalla de Ana Obregón con Algo pasa con Ana, el formato que se vendió como estrella de DKiss, uno de los nuevos canales de la TDT que parece que tampoco han tenido un comienzo muy boyante. La presentadora aceptó abrir su casa y su vida al espectador, pero la falta de naturalidad hizo que todo el mundo pensara que estaba 'preparado'. Ni en el estreno contó con el favor del público (87.000 espectadores y un 0,4% de cuota).