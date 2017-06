Los diez mejores desnudos de series extranjeras esta temporada

Si la semana pasada este periódico demostraba que las actrices españolas también saben desnudarse en la pequeña pantalla, en esta ocasión les toca a las norteamericanas tratar de demostrar, por mucho que aquí sea más difícil, que la misma diferencia de calidad que todavía sigue existiendo entre las series españolas y norteamericanas se mantiene también en este apartado de lucir sin ropa ante las cámaras.

En la actual temporada televisiva, tres series, 'Girls', 'Juego de tronos' y 'Westworld' han sido las que en esta faceta nos han dado los mejores desnudos en la ficción estadounidense, algunos de ellos protagonizados por actrices que parecen estar siempre en todas las quinielas de este tipo.

Ese es el caso, por ejemplo, de Lena Dunham, para la que salir sin ropa ante las cámaras y los telespectadores parece ser casi una obsesión. La creadora y protagonista de Girls no tiene reparos para mostrarse desnuda frecuentemente. Y no hablamos solo de sugerentes topless, sino de desnudos completos y por todos los ángulos.

Otra 'clásica' es Emilia Clark, la ya casi mítica Daenerys Targaryen de 'Juego de tronos', que ha vuelto a protagonizar un topless que no ha dejado indiferente a ninguno de los seguidores de la serie. Sobre todo porque ella misma ha reconocido que "no usé ninguna doble de cuerpo" en Entertainment Weekly.

Claro que si por algo se caracteriza esta exitosa ficción es porque siempre intenta ir más allá, y por eso lo mismo se puede ver a una mujer que a un hombre sin ropa. Por ese motivo quizás no le importó posar así a Alfie Allen. El londinense de 30 años, que interpreta a Theon Greyjoy, contó que se sometió a una gran entrenamiento para no quedar muy mal ante sus fans, "cuando algo se inmortaliza de esa manera en la pantalla hay que asegurarse de estar lo mejor posible", y, en declaraciones a The Times, reconoció que "no tengo vergüenza en eso pero obviamente hay un gran aspecto de vanidad en esta carrera y quería lucir bien cuando tenía estas escenas al desnudo".

En esta temporada se ha colado entre las habituales toda una estrella del celuloide como Nicole Kidman. La australiana, de 49 años, se animó a desnudarse hasta en dos ocasiones en la serie de HBO 'Big Little Lies'. En una de ellas lo hacía en una ducha, mientras que en la otra la actriz intentaba con ello seducir a su esposo, papel interpretado por Alexander Skarsgård, con quien mantenía otra secuencia de sexo muy comentada.

Lo de que ha sido 'por exigencias del guión' lo podría haber utilizado esta vez Thandie Newton, que no dejó nada a la imaginación en una de las revelaciones de la temporada, 'Westworld'. La actriz, tan sólo cinco años más joven que Nicole Kidman, interpretaba a Maeve Millay, una robot, en la serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy para HBO, y no parece que le importó mucho el aparecer de esa guisa porque precisó que "me sentí más cómoda desnuda porque el corsé es la objetivación más potente de una mujer, con los pechos empujados hacia arriba, la cintura diminuta. Es una invitación para el sexo". Newton aparece completamente desnuda en una mesa de hospital, con sus piernas cruzadas.

Esa misma serie traía a todos los telespectadores otro desnudo igual de sugerente como el de la actriz Evan Rachel Wood, que interpreta a Dolores Abernathy, aunque para muchos seguidores de la misma la mejor escena sexual de esta ficción era la de la orgía, que provocó que se generara incluso un encendido debate en Estados Unidos sobre si los canales de cable están o no yendo demasiado lejos con determinadas secuencias, que para muchos no pretenden otra cosa que captar mayor audiencia.

De quien sólo mostraron admiración fue de Olivia Wilde, de 33 años, que protagonizó un desnudo frontal para 'Vinyl', la ficción que HBO canceló tras su primera temporada, pese a los esfuerzos que hizo ella, con otro posado sin ropa incluido, porque no fuera así. Para la escena del integral, según contó la propia actriz, lució una peluca púbica para dar la ilusión de que no estaba depilada.

Una sábana demasiado bien puesta fue la que impidió que la imitara la actriz Sasha Alexander, conocida también por ‘Rizzoli & Isles’, que protagonizó esta temporada algunos de los desnudos más eróticos de la serie ‘Shameless’ gracias a su relación con el personaje de Lip, de quien es profesora.

Después de pasar por 'Juego de Tronos', Pedro Pascal protagonizó una de las escenas más calientes de 'Narcos' junto a Carolina Acevedo, como se puede ver en la foto que ilustra este reportaje. La actriz parece que le cogió el gustillo y salió sin nada de ropa en otras escenas de una serie que tendrá cuarta temporada. La colombiana, hija de un teniente de policía, es también una popular presentadora en su país

La mayor de los hijos de la familia Pfefferman de 'Transparent' no necesitaba ropa cuando estaba sola en casa. Amy Landecker ya demostró su 'sexappeal' con su papel secundario de la señora Samsky en 'A serious man', la cinta de los hermanos Coen que fue nominada al Oscar como 'Mejor Película'.