"La deuda de Buenafuente con Hacienda nos afecta a todos y es escandalosa"

Su relación parece más rota que la de Paula Echevarría y David Bustamante. Ya lo mismo les da criticar al otro desde sus respectivos programas televisivos, que desde otro medio como la radio o incluso en encuentros con periodistas. Lo de Javier Cárdenas y Andreu Buenafuente parece un auténtico amor imposible.

Ell pasado martes era el de Late Motiv quien volvía a la carga, imitando al presentador de Hora Punta, y parece que a éste no le ha gustado mucho la misma, por lo que ha optado este jueves por replicarle desde los micrófonos de Europa FM, donde conduce a diario el matinal Levántate y Cárdenas.

Así, Alejandra Castelló, colaboradora de éste, le dijo que "me comentan que Buenafuente está obsesionado un poco contigo”, al tiempo que el presentador mostraba su sorpresa, que se agrandaba cuando sus compañeros de programa le señalaban que la audiencia de Late Motiv del pasado miércoles había sido de 15.000 espectadores, "diría que es mínimo histórico de la tele mundial".

Según Cárdenas, su 'rival' "tiene 60.000 euros de presupuesto por programa”, y puntualizaba que "nos achacaban a nosotros que habíamos dicho cosas de Buenafuente cuando solo contestábamos a lo que él había dicho". Por ese motivo le recomendó al profesional de #0 "que se preocupe de su programa o de la deuda que tiene con Hacienda, porque eso nos afecta a todos y es escandalosa".

Sobre este tema, su compañera Alejandra Castelló añadió que “ha tenido que poner tres de sus propiedades como aval porque tiene una deuda de 15 millones de euros”. El propio Cárdenas señaló al respecto que "claro, pero él va hablando de los demás y no podemos decir nada porque luego El Periódico dice que somos nosotros“, y lamentó que "tiene una obsesión, 15.000 espectadores y habla de los demás, es cojonudo”.

Hay que recordar que todo se debe esta vez a que el pasado martes Raúl Pérez hizo una imitación de la astróloga Esperanza Gracia mientras respondía llamadas, siendo una de estas de un ‘falso’ Cárdenas: “Te llamo y no me lo coges. ¿Casualidad? No lo creo”. “Ya sabes, es hora punta, y en hora punta no funciona nada”, respondió Pérez haciendo referencia al programa de La 1.

Quizás lo que más molestara al presentador de la cadena pública es que el citado Pérez, caracterizado de la futuróloga, afirmase en su sketch, "parece que hay un eclipse total sobre tus cuerdas vocales, llama otro día pero no a mí, a un logopeda“.