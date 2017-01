Detenido en Madrid un hombre por conducir ebrio, sin carné y con un revólver

La Policía Municipal ha detenido a un hombre que conducía ebrio por las calles de Madrid, sin carné y con un revólver para el que no tenía licencia de armas y que, según relató, había comprado a un individuo por cien euros.



Según han informado fuentes de ese cuerpo, se trata de un hombre de nacionalidad colombiana de 38 años al que los agentes interceptaron a las dos de la madrugada de ayer en la calle Pontones de la capital al observar que no conducía con normalidad.



Los agentes observaron que presentaba síntomas de embriaguez, registraron el coche y comprobaron que portaba varios objetos de procedencia sospechosa, además de un revólver.



El hombre, que fue detenido y dio un tasa de alcoholemia de 0,71, no pudo presentar el carné de conducir ni acreditar que contaba con licencia de armas y se limitó a explicar que el revólver se lo había comprado a otra persona por cien euros.