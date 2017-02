Despiden a una chica de una cadena de televisión por ser "demasiado guapa"

Una joven británica ha denunciado haber sido despedida por ser "demasiado guapa", según explica ella misma en 'Standart Magazine'. Emma Hulse, de 24 años, trabajaba en la televisión británica UNIT TV, ubicada en Londres, lugar desde el cual le mandaron una mañana a cubrir una información para, poco más tarde, recibir un mensaje de texto en el que la decían que su servicio ya no era requerido.

"Fui allí y hablé con el director. Él me preguntó, '¿eres modelo? ¿Por qué no estás en la pasarela desfilando?'", ha explicado Hulse. "Llevaba pintalabios, pero desde mi punto de vista no estaba siendo inapropiada. Iba vestida con pantalones y una blusa. Realmente no creo que estuviera siendo inapropiada", apostilla. Además, remarca que el director apuntó su número y le sugirió ir a tomar algo.

"Estaba muy decepcionada por ser mandada a casa. Ni siquiera sabía qué hacer", explica. Adam Luckwell, el propietario, ha admitido que Emma Hulse fue despedida, pero, según él, después del período de prueba de tres meses.

"Nos dimos cuenta de que había unas cuantas cosas con las que no estábamos contentos respecto a Hulse. Decidimos no continuar con el empleo y terminar con su contrato en tres meses. Sentimos que no encajaba con nosotros y que llevaba a cabo acciones que no estaban en línea con la política de la compañía", expuso Luckwell.