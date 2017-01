Dani Rovira cree que gracias a Fernando Trueba España "está en el mapa"

"Año 2018. Dani Rovira: "Hago los Goya porque sois unos hijos de puta". "Revelación de 2017: Dani Rovira sigue haciendo menos gracia que antes". Tuits como los anteriores han inundado Twitter, criticando las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos días el actor, en diferentes entrevistas en los medios, por aquello de volver a ser el conductor de los Premios Goya.

Los dos testimonios que más revuelo han provocado en las redes sociales han tenido que ver con la opinión sobre el presunto boicot que habría sufrido 'La reina de África' de Fernando Trueba y sobre las críticas que había recibido él mismo por su anterior presentación de estos galardones.

Sobre la primera, ha defendido a Trueba porque "este hombre ha hecho películas y gracias a él, la gente ha puesto España en el mapa, pero eso no vende", y ha señalado que "hizo un discurso que, seguramente, el 99% de la gente que le pone a caer de un burro no ha visto entero".

Pese a todo cree que "quiero pensar que ha sido una película menos acertada en cuanto a lo que la gente esperaba y no por un boicot en redes sociales, pero sí me da muchísima pena que el odio es lo que se propaga más rápido".

Rovira cree que "quizá el discurso de Fernando va más allá de ser o no ser español y viene a decir que él es ciudadano del mundo y que no cree en fronteras, que no se siente español porque no siente que el mundo tenga que estar dividido", y puntualiza que "somos todos españoles porque físicamente hemos nacido aquí".

Para él, y como suele ser norma habitual, "la prensa tiene bastante culpa en esto porque sacas un titular que fue 'no me siento español' y todo eso es carnaza para toda esta gente que tiene que estar hablando de algo", por lo que insistió en que "me parece muy injusto porque este hombre ha hecho muchísimo más por españoles que cualquiera de los que lo han criticado y no es que este ni a favor ni en contra, me parece que cuando algo es injusto hay que dar la cara".

El mismo revuelo que ese testimonio ha sido el que ha hecho en otro medio sobre cómo tilda a los que le criticaron por su anterior presentación de los Goya (esta será la tercera vez consecutiva que lo haga), "es para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter".

Según él, "si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del twitter) se habrían salido con la suya", por lo que aclarar que "primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está".