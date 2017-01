¿Cuánto cuesta romper el silencio de Bárbara Rey?

Por mucho que los hechos ocurrieran hace ya mucho tiempo, Bárbara Rey es sin duda la mujer del momento y, por tanto, la más buscada sobre todo por las televisiones para que rompa su silencio y cuente qué hay de cierto y qué no en su supuesta relación con el ¨Rey Emerito don Juan ´Carlos.

Los cerca de 500 millones de pesetas (unos tres millones de euros) que, según algunos medios, habría cobrado la actriz en su día de fondos reservados del Estado, parece que no habrían sido bastante para ella, que, al parecer pide una millonada para ponerse ante las cámaras.

De momento las diferencias económicas parecen insalvables, toda vez que, según se ha señalado en Sálvame, Bárbara Rey habría pedido dos millones de euros por un paquete de entrevistas, que incluiría una entrevista completa y su presencia en un Sálvame Deluxe, y su participación en otros espacios de la cadena.

Aunque Telecinco quiere contar con la primicia, parece que su primera oferta estaría entre los 150.000 y los 200.000 euros, casi una décima parte de lo que solicita ella y que sería un récord absoluto en televisión por una entrevista, por lo que de momento esa aparición tendrá que esperar.

Hasta que llegue ese posible acuerdo y después de las declaraciones de Hortensia Blázquez, su supuesta mejor amiga cuando conoció al Rey, habrá que conformarse con el comunicado que ha hecho público Bárbara Rey a los medios, a través de la abogada Teresa Bueyes, con el que ha querido aclarar parte de las informaciones que manejan los periodistas.

Entre aquellas cosas que ha querido desmentir, incluye que "mi clienta no ha realizado ningún tipo de grabaciones con el fin de un posterior chantaje a Su Majestad", cosa que los colaboradores de Sálvame interpretaron como que "ha dicho que no fueron realizadas para un posterior chantaje, pero no que no fueran realizadas con otros fines".