Cristina Pedroche ridiculiza y enerva a su querido barrio de Vallecas

Otro 'modelito', otra revolución en las redes sociales. Cristina Pedroche, más que presentadora debería ser diseñadora y centrarse en el mundo de la moda. A diferencia de sus programas, a los que no acompaña el éxito de audiencia, la ropa que se pone sí causa 'furor', y rara es la vez en la que la lía con la misma en las redes sociales.

La última de esas ocasiones tuvo lugar este mismo miércoles, cuando decidió visitar el plató de El Intermedio. Eso sí, esta vez no lo hizo embutida en transparencias, sino con chándal, y no precisamente de una conocida marca ni mucho menos bonito.

A modo parece de 'gracieta sin gracia', la colaboradora de Zapeando dijo que esa indumentaria era "el traje oficial" de su querido barrio madrileño de Vallecas. Fue decirlo y llenarse las redes de mensajes en su contra, demostrando que a ninguno de los que otrara fueron sus vecinos les había gustado nada su comentario.

Acostumbrada a su 'elegancia', con esos arriesgados vestidos que se pone cada vez que tiene que retransmitir las doce uvas de la Nochevieja, esta vez ha terminado dando 'la campanada' con uno de los chándal más cutres que se pueden ver en el mercado, o incluso en los mercadillos.

Al verla, el Gran Wyoming le preguntó si "¿eres la presentadora estrella de La Sexta o Chenoa pidiendo respeto porque la ha dejado Bisbal?", parece que tan impresionado por la indumentaria como la mayoría de los telespectadores.

Los que les gusta comentarlo en las redes la pusieron a caldo con comentarios como "Cristina Pedroche haciendo amigos en su antiguo barrio, Vallecas, antiguo porque después de decir q su traje regional es un chandal feo", "vamos a ver, ¿de que vas? Ya en serio, he intentado durante años que me caigas bien pero tia, ya vale", "qué graciosa #cristinapedroche en #ElIntermedio.. por ser de vallekas no te da derecho a ridiculizar a los vallekanos ¡así iras tú choni!" o "pero qué poca gracia con el barrio, tanto Rayo y un poquito más de respeto no vendría mal".