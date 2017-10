Cristina Pedroche se posiciona desnuda a favor de los catalanes

Es la española más seguida en las redes sociales, y de ahí que algunas revistas, como Yo Dona, hayan querido saber su opinión sobre el tema del momento, el independentismo catalán y todo lo que está sucediendo en esa comunidad autónoma. Cristina Pedroche no ha tenido problema en asegurar que "no sé cómo se va a salir de esto, pero bien no va a ser. Tenemos una comunidad que para mí es española, que quiere hablar, y digo yo que deberíamos escucharles. Pero no, se hace todo lo contrario".

En ese reportaje, con el que se alía para la campaña de prevención del cáncer de mama, la colaboradora de Zapeando sitúa entre los temas que más le preocupan el de la corrupción, "te deja cara de tonta", y denuncia que por estar tan centrados en la problemática catalana se esté dando la espalda a otros temas del país, "luego no hay camas en los hospitales, ni colegios o guarderías suficientes. O los refugiados, ¿no iban a venir, dónde están?". Para ella, "España es un país maravilloso y deberíamos decírnoslo más".

Sobre su físico, precisa que "me mato en el gimnasio, no voy a decir que esto es genética y que duermo ocho horas al día... Agua sí que bebo, mucha eh. De siete días entreno mínimo cinco, y los otros dos porque estoy en Londres en StreetXo", y asegura que si pudiera haría deporte todos los días, "amo la sensación de ducharte tras haber corrido o hecho yoga dos horas. Hace que me sienta mejor, más feliz. A veces estoy cansada y me duelen los músculos, pero mi cabeza va a mil. Y más ahora que medito a diario".

Cristina Pedroche cree que "quizá algunos medios frivolizan conmigo, pero la gente no es tonta. En Internet todo resulta muy loco, se inventan titulares o los escriben de manera que no son ciertos, cualquier cosa por el clic. Conmigo sí se frivoliza, con el tema de las campanadas".

Y ya puestos, sobre ese tema subrayó que "este año voy a lucir un vestido que va a reventar la audiencia, este año vuelvo a dar la campanada. Os va dejar impactados", y recordó que "el primer año me puse lo que quise y se lió, pero no hay que darle más vueltas. En el fondo solo quiero sentirme una estrella de Hollywood durante una noche, Beyoncé por un momento. Cuando ella lo hace la aplauden, ¿por qué a mí no?". Pues claro que sí, guapi.