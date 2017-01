Cristina Pedroche pone contento a Pablo Motos

Durante el programa no paró de echarla piropos y de mostrar lo feliz que se encontraba con su visita. Es de suponer que al día siguiente Pablo Motos siga piropeándola después de ver cómo El Hormiguero ganó 392.000 espectadores y 2,1 puntos de cuota, con respecto al martes anterior, e incluso lideró el día, con la presencia de Cristina Pedroche. La felicidad quizás no fue completa para ella, ya que aunque su espacio Tú sí que sí ganó 80.000 fieles y seis décimas de cuota (952.000 y 6,3%), no pudo llegar aún ni al millón de espectadores y volvió a aser la quinta opción de la noche, superado de nuevo por En el punto de mira (1.072.000 espectadores y 6,4% de cuota), pese a dejarse el programa de La Sexta 303.000 espectadores y 1,7 puntos de cuota en siete días. El gran triunfador de la velada fue MasterChef Junior, que se despidió con 471.000 seguidores y 4,1 puntos más de cuota que en su semifinal. El programa de La 1 recuperó el liderato del 'prime time', ya que el segundo capítulo de 'Pulsaciones', de Antena 3, se dejó 596.000 espectadores y 2,4 puntos de los del día de su estreno. Mientras, Telecinco volvía a pinchar con GH VIP: Límite 48 horas (1.467.000 y 12,4%), que perdía 302.000 incondicionales y 1,7 puntos de cuota.

Los diez espacios con más audiencia del martes 17 de enero:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 3.450.000 (17,2%).

-Informativos Telecinco 21:00: 3.252.000 (18,5%).

-MasterChef Junior (La 1): 2.995.000 (19,8%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.761.000 (18,7%).

-Telediario 2 (La 1): 2.736.000 (15,0%).

-'Pulsaciones' (Antena 3): 2.515.000 (14,7%).

-Telediario 1 (La 1): 2.350.000 (18,2%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.293.000 (13,3%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 2.056.000 (18,0%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.973.000 (13,2%).