Cristina Pedroche se pasa a los documentales

La serie de documentales "Dentro de" mostrará en La Sexta las "tripas" de sitios "emblemáticos" de España como el Hospital La Paz, el Hotel Westin Palace y El Celler de Can Roca para hacer sentir al espectador "que ha estado allí".



El programa se centrará en las personas que trabajan en estos lugares y que son las que hacen posible que las cosas funcionen. De hecho, ellos son los "auténticos protagonistas" de la historia en detrimento de la presentadora, que da "un paso atrás" y simplemente "ayuda" al desarrollo de la narración.



Este papel lo asumirá Cristina Pedroche, que asume un completo cambio de registro al abandonar la vis cómica que muestra en los programas de entretenimiento y mostrarse "como una chica normal que cuenta lo que está viendo", ha explicado hoy durante la presentación del programa en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal).



A la hora de elegir a Pedroche como conductora de "De dentro" el director de Antena de La Sexta, Mario López, y la productora ejecutiva, Luz Aldama, han valorado la "naturalidad" de la madrileña porque no querían hacer "una narración densa ni engolada".



El verdadero foco recae por tanto en los trabajadores de los lugares que se visitan y en la imagen que recogen las cámaras, que se colocan con la intención de ser lo menos invasivas posible para ayudar a que las persones actúen con naturalidad.



El documental sobre el Hospital de La Paz, que hoy se ha proyectado para la prensa en el FesTVal, muestra que este cóctel de ingredientes da como resultado un protagonismo de la imagen, del sonido ambiente y de los testimonios de los propios trabajadores y pacientes.



El programa sobre el centro sanitario madrileño, para el que aún no hay fecha de estreno, muestra en una hora de emisión qué puede ocurrir un día cualquiera en un hospital.



Así, se ve cómo los médicos de urgencias logran reanimar a un paciente que está en parada, cómo un padre dona parte de su hígado a un hija (de esta historia se hace un seguimiento), qué cuidados reciben los niños prematuros y dónde se toman las decisiones económicas, entre otros muchos aspectos.



Se trata en definitiva de "mostrar la realidad" y observar a "personas, que no personajes" con unas cualidades "extraordinarias", ha explicado Aldama.



Por el momento "De dentro" ha grabado, además de en La Paz, en El Corte Inglés, Iberia, el hotel Westin Palaca y El Celler de Can Roca y quiere hacerlo en más lugares que aún tienen "suspicacias" a dejar entrar cámaras de televisión.



Aldama se ha mostrado sin embargo convencida de que los sitios que están "poniendo pegas" darán su consentimiento en cuanto se emita el primer programa. En ese momento, ha dicho, "nos abrirán las puertas".