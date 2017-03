Cristina Cubero planta a Josep Pedrerol

A diferencia de lo que ocurre en espacios como Sálvame, donde la gente abandona el plató en directo tremendamente enojados y luego vuelven al rato o al día siguiente como si tal cosa, la bronca vivida el pasado lunes en El Chiringuito, parece que va a traer consecuencias, y la primera es que una de las dos personas implicadas en el altercado, Cristina Cubero, ha anunciado este viernes que no volverá nunca más al programa de Mega.

La propia periodista ha escrito un breve texto en el que, además de agradecer el apoyo recibido, cuenta que se marcha del espacio deportivo de las madrugadas: "Imposible responder a todos los mensajes que he recibido estos días y como muchos me preguntan a través de mensajes directos o de las redes sociales, simplemente comunicaros que no volveré como tertuliana al programa El Chiringuito nunca más, es una etapa cerrada".

Cristina Cubero añade que "he trabajado junto a profesionales de la talla del Lobo Carrasco, Petón, Álvaro Benito, Guti, D'Alessandro, Loco Gatti, Irene Junquera.... y tantos otros grandes periodistas y grandes personas como Quim Domènech o Tomás Roncero, y sobre todo un equipo de profesionales detrás de la cámara únicos y muy queridos", e incluso se acuerda del presentador del espacio, "desde este diario con vocación de informar desde hace 111 años, suerte también a Josep Pedrerol".

Hay que recordar que en el transcurso de la disputa con éste, cuando ambos intentaban analizar el encuentro del pasado domingo entre el Villarreal y el Real Madrid y ella se quejaba de las ayudas arbitrales al equipo blanco, algo que Pedrerol decía que "yo no lo veo", la periodista le dijo que "yo sí lo veo, tú no lo ves pero yo sí. Lo que tú quieras manipular, no lo veo yo", y éste le respondió que "cuidadín, manipular, tu periódico", que no es otro que Mundo Deportivo.

En aquel entonces, ella ya le señaló que "mi periódico informa en todas las páginas", mientras él le replicaba que "es otra cosa lo que hace". De ahí esta despedida tan irónica que le ha dedicado a Pedrerol.

El presentador de El Chiringuito había llegado a decirle a su colaboradora que "es muy fácil hablar de manipular y yo soy tan generoso que dejo que sigas aquí a pesar de que nos acuses de manipular. Permito que digas que manipulamos, que es lo más feo. Buscas el aplauso fácil. El show que quieres montar me aburre".

Eso del aburrimiento fue la gota que colmó la paciencia de Cristina, y usó ese término para justificar su adiós, "el enfado de Cubero fue en aumento y no se tomó nada bien las palabras del presentador, que las usó para justificar su marcha, "si te aburro, me voy, me voy. Y ya está. Yo vengo aquí porque quiero, me voy".