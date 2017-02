El consumo de porno se disparó tras la Super Bowl

Lo que costaron los anuncios que se emitieron durante su celebración, las audiencias televisivas, que revelaron que no fue el partido más visto de la historia en la televisión americana, y ahora... el tráfico de porno. La Super Bowl sigue dando noticias casi tres días después, dejando al margen otras meramente deportivas como fue la gran remontada de los New England Patriots sobre los Atlanta Falcons o la hazaña lograda por Tom Brady, no la de haberse casado con la modelo Giselle Bundchen, sino la de ser el primer quarterback en coronarse por quinta vez como campeón.

De lo del porno se ha encargado una vez más el portal de películas pornográficas Porn Hub, cuyas estadísticas aseguran que el consumo del mismo disminuyó en un 27% con el partido y, en concreto, un 22% de golpe a falta de una hora de que comenzara, cayendo en picado las visualizaciones en dicha web en relación al consumo regular.

Eso sí, lo que perdió la web durante el choque lo ganó a su término, ya que en ese momento las audiencias aumentaron a marchas todavía más forzadas que el anterior descenso, con un incremento del 36% de visualizaciones en tan sólo una hora, aumentando el consumo de porno en dicha página web en un 9% más con respecto a las horas previas al encuentro.

Para entender qué relación tiene la SuperBowl con dicho crecimiento, Porn Hub dio analizó sus audiencias en los dos estados a los que pertenecen los dos equipos: Georgia (Atlanta Falcons) y Massachusetts (New England Patriots), y en ambos sitios, ya fuera para celebrar el triunfo como para encontrar un consuelo tras la derrota, ambas aficiones aumentaron las visitas de la página de forma espectacular.

Palabras más buscadas

En ambos estados, como era de esperar, el consumo de porno disminuyó de forma sustancial con el inicio del choque y aumentó de forma radical tras el partido, aunque de manera más lenta en Massachussetts, donde los aficionados parece que se tomaron su tiempo para visitar la página por aquello de las posteriores celebraciones.

Eso sí, cuando lo hicieron el crecimiento de la demanda en Massachusetts fue increíble, ya que, mientras que en Georgia aumentó el número de visitantes un 18%, en Massachusetts llegó a disminuirse hasta el 53% en los momentos de la celebración del título y aumentó hasta un 30% positivo, con un incremento total del 77% de visitas en tan sólo 2 horas, una cifra tachada por esa página como "auténtica barbaridad".

Si se quiere especificar un poco más sobre cuáles fueron las palabras más buscadas en esta página web de porno, los contenidos pornográficos más demandados fueron todos aquellos que mantienen una relación con la Super Bowl y el fútbol americano.

Así, que la búsqueda de la palabra Super Bowl aumentó un 2.451% respecto a la frecuencia normal, con un 2.432% del incremento para ‘medio tiempo’, un 160% para ‘Patriots’, un 598% para Lady Gaga, la artista que actuó en el show del descanso, o un 52% para la palabra ‘animadora’. Hay que precisar que el incremento de esta última palabra no fue muy elevado porque ya de por sí la misma es una de las más recurrente entre las búsquedas de los usuarios en este tipo de sitios web.

Las diez palabras más buscadas ese día en esta página porno fueron SuperBowl (un incremento de un 2.451%), Halftime (descanso) (2.432%), Patriots (1608%), Blitz (955%), Lady Gaga (588%), NFL (407%), American Football (395%), Football (394%), Falcons (386%) y Football cheerleaders (267%).