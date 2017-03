Una concursante de un reality implicada en un caso de asesinato

Conocida por su participación en realities de MTV como Acapulco Shore y Súper Shore, la modelo mexicana Manelik González, más conocida como Mane, podría estar implicada en un asunto de asesinatos, en el que el principal sospechoso es un exnovio que ella tuvo.

Las autoridades mexicanas investigan si el joven, David García Ramírez, apodado como 'El Pistache', mató a seis hombres entre 2015 y 2017, aunque algunos medios de comunicación van más lejos y aseguran que la Procuraduría General de la República también está investigando a la propia Manelik por la relación que mantuvo con el susodicho. La fuente de todos ellos es el programa radiofónico 'Fórmula Espectacular', que no aporta demasiados detalles al respecto.

Según publica La Prensa, Manelik ha querido salir al paso de tan graves acusaciones para dejar claro que rompió su relación con 'El Pistache' antes de que sucedieran los hechos que se le atribuyen al joven. "en realidad yo no tengo problemas con la autoridad ni con él. Sí lo conozco, sí fue mi pareja, pero hace mucho tiempo y gracias a Dios yo ahorita estoy super feliz y enamorada de Jawy. Yo estuve con esa persona hace como cinco años, y no tengo contacto alguno con él".

Manelik también asegura desconocer los hechos y si es cierto que las autoridades mexicanas le están investigando también a ella, "la verdad no sé qué ha pasado, qué ha hecho o dónde está, y no sé si me están buscando o no. Supongo que si me estuvieran buscando, pues ya me hubieran encontrado, porque soy figura pública y saben dónde encontrarme".

Según El Gráfico, México investiga si 'El Pistache, supuestamente pertenece al grupo criminal La Unión, es responsable del asesinato de dos hombres que aparecieron muertos en 2015 en un bar de la Ciudad de México. Además, se le relaciona también con el homicidio de tres personas que fueron encontradas muertas en el interior de un coche y, por último, con la ejecución de un hombre en otro bar de la capital mexicana hace apenas unos días.