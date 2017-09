Un concursante de la primera O. T. podría pasar tres años en la cárcel

Que si Gisela va a hacer de Nicole Kidman en una adaptación teatral de 'Moulin Rouge', que si Chenoa saca un libro contando su vida y cómo fue su relación con David Bisbal... Los ex 'triunfitos' parecen empeñados en hacerle publicidad extra a la nueva Operación Triunfo, que verá la luz en breve en TVE. Otro de aquellos ex, Álex Casademunt, también ha vuelto a poner de actualidad el programa, aunque no se sabe si en su caso esa promoción es positiva o negativa.

Y es que el que fuera uno de los integrantes de aquella mágica primera edición, y al que se ve con frecuencia ahora como colaborador del programa de TVE Hora Punta, podría pasar tres años de su vida en prisión tras haber sido acusado de un delito de agresiones. Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado enero, durante un altercado nocturno en una discoteca de Vigo.

El incidente ocurrió en la noche del 14 de enero, cuando el exconcursante se enzarzó en una pelea con otro joven de Vigo, tras la cual terminó en urgencias con doce puntos de sutura en la cara. Lo curioso es que ambos se denunciaron mutuamente, ya que el joven vigués declaró ante el juez que había actuado "en legítima defensa", tras haber sido agredido en una primera ocasión por el cantante.

Álex Casademunt quiso fotografiar las heridas que tuvo

De momento, y tras haber dado por finalizada la investigación sobre el caso, la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 ha decidido derivar la causa a la Fiscalía, para que archive el caso o decida dictar sentencia. La juez atribuye a cada uno un presunto delito de lesiones, mientras que la defensa del joven vigués ha solicitado tres años de prisión para el exconcursante de Operación Triunfo, argumentando que además hay un agravante de reincidencia.

Para esta defensa, uno de los puntos clave de esta acusación fueron las imágenes registradas por la cámara de seguridad de la discoteca donde tuvo lugar el altercado. De momento, la representación de Casademunt aún no ha emitido su correspondiente acusación, al igual que la Fiscalía, que aún no ha emitido escrito de calificación, tal y como informan las fuentes.