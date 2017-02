El cine de TVE le puede a Gran Hermano Vip

Domingo de 'cine' para TVE que con la película de ‘En la mente del asesino’ alcanzó los 3.050.000 espectadores (15,8%) convirtiéndose así en lo más visto del día. De esta manera, la cadena pública supera a ‘GH VIP: El debate’ que continúa mejorando cada semana aunque se sigue quedando rezagado con un 14,5% de cuota (1.818.000 espectadores). Por su parte, Antena 3 no consigue esta vez el gran dato de la semana pasada (pierde 8,4 puntos) aunque los datos no son malos ya que más de 2 millones de espectadores vieron la película ‘Dos madres perfectas’ (12,5%). Por otro lado, la original temática de ‘Chester in Love’ en Cuatro consiguió atraer a más público que en otros programas (1.535.000 esopectadores) logrando así un notable 7,9%. Sin embargo, no todo son buenas noticias ya que Ana Pastor y su Objetivo no han conseguido hacerse mantener el dato de la semana pasada al ser visto por 1.620.000 espectadores (8%).

Los espacios más vistos del domingo 5 de enero:

- Película de la semana: ‘En la mente del asesino’ (La 1): 3.050.000 (15,8%)

- Telediario fin de semana 2 (La 1): 2.718.000 (14,1%)

- Informativos Telecinco 21.00: 2.538.000 (13,5%)

- Cine: ‘Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?’ (Tele 5): 2.467.000: 2.467.000 (16,8%)

- Multicine 2: ‘Malas compañías’ (A-3): 2.360.000 (16,2%)

- El peliculón: ‘Dos madres perfectas’ (A-3): 2.153.000 (12,5%)

- Antena 3 noticias 2 fin de semana: 2.141.000 (11,5%)

- Telediario fin de semana 1 (La 1): 2.122.000 (15,3%)

- Antena 3 noticias 1 fin de semana: 2.109.000 (15,6%)

- Multicine: ‘Un extraño con mis hijos’ (A-3): 1.967.000 (13,4%)