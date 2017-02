Chenoa y Mario Vaquerizo, las nuevas caras de la tarde televisiva

Dani Martínez y Florentino Fernández vuelven para mezclar humor y actualidad a las sobremesas de Cuatro, franja en la que competirán con "Zapeando" y sus nuevos colaboradores, en una semana en la que Atresmedia despide con dos grandes finales a sus concursos "Tú sí que sí" y "Tu cara me suena".



El dúo de humoristas, que también se ha consolidado en los escenarios con la gira #vuelvenNOvuelven, regresa finalmente a las sobremesas de Cuatro, cadena en la que coincidieron por primera vez en "Tonterías las justas" (2010-2011).



Tras esa primera toma de contacto en la pequeña pantalla, en la que Anna Simon presentaba junto a ellos el espacio, y después de varios periplos de Florentino y Simon con formatos similares en Atresmedia, los dos humoristas volvieron a juntarse en Cuatro en las noches de los jueves con "Sopa de gansos".



Ahora "Dani&Flo" regresan en el horario del cancelado "Hazte un selfie" con este "show de análisis de actualidad", en el que repasarán lo "más relevante" del mundo de la política, la sociedad, la televisión, los deportes y la cultura con las colaboradoras María Gómez, Cristina Boscá, Virginia Riezu y Cristina Urgel.



Aunque Frank Blanco y el equipo de "Zapeando", que lidera esa franja del postre televisivo desde 2013, contraatacará esta semana con caras nuevas en el plató para consolidarse frente a la nueva propuesta de Mediaset.



La cantante Chenoa se incorporará como colaboradora habitual del programa de laSexta mañana lunes, y el popular Mario Vaquerizo estrenará el miércoles la sección "Cinco vídeos con Mario".



Vaquerizo comentará con su "particular visión" los temas más polémicos de la semana en este nuevo espacio que se presenta coincidiendo con el carnaval, que el equipo de "Zapeando" celebrará con disfraces en plató y un invitado sorpresa "muy popular".



En laSexta y en Antena 3 dirán adiós esta semana en sendas finales a sus concursos de talentos insignia: la nueva propuesta "Tú sí que sí" y el consolidado líder de los viernes "Tu cara me suena".



El miércoles el espacio presentado en laSexta por Cristina Pedroche pondrá la guinda a su primera temporada con la final en la que los concursantes competirán por los 30.000 euros de premio.



Y el viernes será el turno de Manel Fuentes y "Tu cara me suena", el espacio que llega al adiós de su quinta temporada con cinco finalistas: Canco Rodríguez, que imitará a Bruno Mars, Rosa López a Gloria Trevi, Lorena Gómez a Rocío Jurado, Beatriz Luengo a Pink y Blas Cantó a Marc Anthony.



Por su lado, Telecinco intentará consolidar esta semana uno de los cambios de programación más inesperados, tras reducir el pasado fin de semana a los sábados "¡Qué tiempo tan feliz!".



Así, María Teresa Campos le pasará el testigo de los domingos a "Pasapalabra" -que también tendrá una edición los sábados-, un cambio de guión que según han informado fuentes de la cadena a Efe se debe a las múltiples ocasiones en las que el programa veía alterado su tiempo en antena ese día por competiciones deportivas que ocupaban su franja.



Movistar+ lidera el resto de novedades de esta semana, con el cambio de imagen de su canal temático de Toros (dial 67) para la temporada de 2017, y que según el director del canal, Hugo Costa, busca presentar la tauromaquia como un espectáculo "alternativo y moderno".



"Toros" protagonizará cambios de contenido y de comentaristas, con incorporaciones como la del periodista Chapu Apaolaza; el diestro retirado Luis Francisco Esplá; el crítico Vicente Zabala de El Mundo; Rubén Amón, de El País, y el antiguo comentarista de TVE Fernando Fernández, como tertulianos.



También a Movistar+ llegará el sábado 4 el octavo episodio de "¿Qué fue de Jorge Sanz?", la serie dirigida por David Trueba que en este nuevo capítulo explora el lado menos amable del éxito y la crisis de refugiados, con una versión sarcástica del actor madrileño y del mundo de la farándula.



Sanz volverá a Movistar Series con esta nueva producción a las 22.00 horas, y el canal emitirá previamente un maratón de la primera temporada de la serie y el episodio 7, un especial estrenado en 2016 con el nombre "¿Qué fue de Jorge Sanz? (Cinco años después)".