Chenoa enseña un pezón durante un concierto

Se lo toma con humor, pero seguramente porque no hay documentos gráficos que den fe del sorprendente momento. Chenoa, que triunfa en las sobremesas de La Sexta como comentarista en 'Zapeando', echa muchas veces mano de sus numerosas anécdotas como cantante de éxito. En los bolos pueden ocurrir cosas de lo más insospechadas, como bien ha contado ella misma durante el trascurso del programa.

Durante uno de sus conciertos, en los que, como siempre, la argentina no dudó en animar con la energía que le caracteriza al público, su vestuario le jugó una mala pasad ay dejó al descubierto una parte privada de su anatomía: "Con un palabra de honor empecé a saltar para animar a la gente y me quedé con una fuera. Me hice un Sabrina", asegura entre risas. Aunque uno de los pezones de la artista quedó a la vista de todos, sus fans no quisieron avergonzarla y decidieron no inmortalizar el incómodo momento.

"No me di cuenta. No noté ni fresco. Los que estaban en la primera fila, que te quieren, me avisaron", argumentaba mientras Miki Nadal hacía la broma de turno: "Te quedaste la palabra y perdiste el honor". Una anécdota que, para suerte de la cantante, solo quedó en eso y nadie se hizo eco de ella.