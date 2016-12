Charlie Sheen desea la muerte a Donald Trum

La figura de Donald Trum, recién elegido presidente de los Estados Unidos, no deja indiferente a nadie. Y prueba de ellos es la gran cantidad de reacciones que se sucedieron en las redes sociales durante la campaña electoral y tras la victoria del multimillonario en las últimas elecciones del país más importante del Mundo. Aunque un poco tarde, Charlie Sheen, el famoso actor ex protagonista de la serie 'Dos Hombres y Medio', también ha querido valorar la figura del nuevo presidente de Norteamérica. En su cuenta personal de Twitter, Sheen ha escrito hasta en un total de seis veces la frase: "Trump, el siguiente por favor" dirigiéndose a Dios.

El 'tuit' en cuestión cuenta con más de 46.000 'retweets' y más de 89.000 'Me Gusta'. No obstante, a pesar del apoyo en las redes sociales, el que fuera actor en 'Dos hombres y medio' también ha recibido críticas por compartir este mensaje. Este mensaje ha descolocado a los seguidores del intérprete porque todavía no han logrado descifrar la postura real de Sheen respecto a la elección de Trump como presidente. De hecho, nadie entiende la ambigüedad con la que se expresa el actor cuando vierte algún comentario sobre el multimillonario.

Sheen descolocó a todo el mundo cuando durante la campaña de Donald Trump se manifestó unas veces en contra y otras a favor del candidato demócrata. Incluso en una ocasión aseguró que si Trump le llamara para ocupar el puesto de Vicepresidente del gobierno, estaría encantado de desempeñar dicha labor, algo que algunos interpretaron como una sorna hacia el magnate.

Por otro lado, el que fuera el actor pagado con 1.8 millones de dólares por capítulo, instó a otras personalidades famosas a hacer público si son seropositivos como él. El actor anunció su condición como portador del VIH en una entrevista en la cadena NBC en el mes de noviembre:"Estoy aquí para admitir que soy, de hecho, VIH positivo", admitió en el programa 'Today'.