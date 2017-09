Chabelita le puso los cuernos a su marido siete veces en tres años

Después de tres años de relación intermitente, y coincidiendo con la reciente excursión a París de ella, donde parece que estuvo disfrutando de la noche parisina y de algo más con Alberto Isla, el todavía marido de Isa Pantoja, Chabelita para los amigos, ha querido dar su versión de todo lo que ha sido su relación con ella.

Y lo ha hecho por supuesto cobrando en Sábado Deluxe, a donde nunca había acudido hasta la fecha Alejandro Albalá, para ser entrevistado sobre su reciente ruptura con la hija de la cantante Isabel Pantoja. Eso sí, antes de nada quiso aclarar su condición sexual, parece puesta en entredicho en los últimos tiempos, "¿ser gay es un delito? Los medios lo han utilizado como un insulto. Quiero aclarar que no soy homosexual y me gustan las mujeres, pero que no pasaría nada si lo fuera. Lo que no me gusta es que vaya con mi mujer por la calle y me llamen maricón".

Ya metidos en faena, precisó que "rompemos el 3 de septiembre porque yo nunca superé las infidelidades hacia mí, y ella tampoco me ayudó a superarlo. Me pidió perdón públicamente una vez, pero a mí me pareció una tontería", y explicó que "fue ella quien me dejó a mí, y el primer mes estaba mal, pero los cuatro meses siguientes empecé a salir y conocer gente", lo que paree que no le gustó a ella, "me decía que la había engañado, pero le decía que, como ella me había dejado, tenía la libertad de hacer lo que quisiera".

Entre los motivos de esa ruptura incluyó a la también exsuperviviente Dulce, "en aquella casa éramos tres adultos viviendo. Me enfadé porque yo tuviera que pagar mi mitad de la casa, pero Dulce no lo tuviera que hacer. Ella no es una trabajadora, sino que vive con nosotros, como una más, y no entiendo que no lo hiciera".

Sobre la relación entre Isa y Alberto Isla, puntualizó que "se escribían por WhatsApp, pero yo no le echaba cuenta. Ahora, tras ver lo del viaje a Paris, lo he podido entender todo", antes de acusarla directamente de haberle puesto los cuernos, "hubo siete infidelidades en tres años, al menos, que yo conozca, aunque a la prensa solo hayan trascendido cuatro. Yendo a Sevilla, iba conociendo a gente que me ha contado cosas. Incluso había chicos que me decían que habían estado con ella".

Con posterioridad, los colaboradores del programa también quisieron meter baza en el tema de las supuestas agresiones que él le infringió a Isa, y, según Gema López, "Chabelita a mí me habla de una discusión dentro de un coche, donde ella pasa realmente miedo. Me dice que si las conductas de Alberto habían sido malas, tú estabas haciendo bueno a Alberto, y estaba dispuesta a denunciar".

En la misma línea, Antonio Rossi señaló que Chabelita tendría unas pruebas, que "yo creo que son unas fotos, que hizo una amiga suya, con las que ella iba a argumentar y validar esa denuncia. El objetivo de Isa era solo hacerte daño, como sabía que no tenía argumentos suficientes, pretendía tender una trampa". En esas imágenes se mostraría "una pierna completamente amoratada y un brazo también amoratado. Una de las fotos está probada que es de Isa Pantoja, pero en otras se tiene que suponer", a lo que Alejandro ha afirmado que "ella se suele caer mucho al suelo por las noches".

Y para intentar demostrar cómo es en realidad Chabelita, Alejandro explicó que "la próxima exclusiva que íbamos a hacer era que nos íbamos a casar aquí en España, por la iglesia. Me dijo que me iba a dar 3.000 euros para el traje, y el resto se lo iba a quedar ella. Imagino que, como al final no ha salido, se ha tenido que ir a París". Gema aprovechó para afirmar que Marta, la hermana de Alejandro, había indicado en los pasillos de la cadena que "a la salida de 'Supervivientes' Isa os vendió la moto, y os la creísteis, pero el tiempo demostrará quién es la verdadera Chabelita".