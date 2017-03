El castellano puede dejar de ser el idioma de la ficción española

"Me haría ilusión presentar una serie en catalán". Domingo Corral, director de Contenidos de Movistar+, lo dejó caer en la presentación en Barcelona de 'Félix', su nueva gran apuesta de ficción para este año, y Cesc Gay, el aclamado director de esta producción, recogió el guante para poder ser inclusive el primer hombre que lleve a cabo ese proyecto.

El directivo de esta plataforma quiso dejar claro que "si hay una buena idea, no veo una razón para no hacerlo", e incluso subrayó las ventajas que eso conllevaría, "es bueno descentralizar, ya sea en catalán o en cualquier otro idioma del estado", precisando que tampoco sería inviable que se pudiera hacer una serie también en vasco o gallego.

Por su parte, Cesc Gay, el autor, entre otras, de una cinta como 'Truman', se mostró encantado con la idea de empezar a hacer series que estén rodadas de forma original en catalán. Según él, "sería bonito poder integrar el idioma", y dijo que tampoco sería algo tan raro porque "si ya vemos otras series subtituladas, ¿por qué no producir una serie en catalán?".

Lo que no puntualizó Domingo Corral es hasta qué punto habría que incrementar los presupuestos de las series, habida cuenta de que de instaurarse el catalán, por ejemplo, como lenguaje oficial de una ficción, sería necesario también subtitularla en castellano, con el consiguiente desembolso que eso conlleva. Así a lo mejor no llegaban los 70 millones de euros que piensa invertir este año Movistar + en la ficción propia.

'Félix'

En ese presupuesto está incluida ‘Félix’, un thriller romántico que según sus autores está lleno de humor y misterio. El rodaje comenzará este próximo lunes, en localizaciones de Andorra, Barcelona y Madrid. La apuesta es a priori llamativa tanto por su elenco, en el que figura como principal reclamo el argentino Leonardo Sbaraglia, como por el estreno como guionista y director a la vez de una serie de TV de Cesce Gay.

Así lo dejó entrever el propio Domingo Corral cuando afirmó que “Cesc Gay es uno de los mejores creadores de este país, esta fue de las primeras series que pusimos en marcha y pensamos que iba a decir que no al ser televisión, pero fue una alegría cuando aceptó. Sin gente como él no podríamos hacer ficción de calidad”.

El director de ‘Truman’ confesó que “pensaba que se estaban equivocando cuando me llamaron", y destacó que "no es habitual que se otorgue tanta libertad a los creadores, normalmente siempre hay líneas editoriales que nos vienen marcadas, pero no en este caso”.

Según él, 'Félix' es “un hombre corriente embarcado en la búsqueda de una mujer misteriosa, en esa búsqueda va descubriendo a Julia. Félix se mueve por intuición y es lo que le hace entrañable, su gasolina viene del amor. He dejado que todo lo que me gusta (Hitchcock, los hermanos Coen, 'Twin Peaks') entre en la serie”.

El gran protagonista de ‘Félix’ será Leonardo Sbaraglia, que definió a su personaje como “un hombre normal, pero ésta es la dificultad del personaje, la normalidad, la transparencia, la honestidad y la intuición son matices complicados a la hora de interpretar”.

El reparto lo completan en sus principales personajes Pere Arquillué y Ginés García Millán, que dan vida, respectivamente, a Óscar, vecino del protagonista, y a Mario, un policía andorrano. A lo largo de ocho capítulos, de como mucho 50 minutos de duración, intentarán encontrar a Julia, una mujer oriental y enigmática de la que se enamora el protagonista y que la actriz Mi Hoa Lee, que debuta en la televisión procedente del mundo audiovisual, definió como "una mujer compleja y llena de contradicciones, de la que yo me he enamorado".

Lo mejor de esta serie para Ginés García Millán es que “tenemos la suerte de formar parte de una nueva etapa en la forma de hacer televisión en la que se da un peso importante al creador y a la historia“. Por su parte, Pere Arquillué definió su personaje como “el contrapunto a Félix, alguien que no es normal, que tiene una mirada muy particular sobre el mundo".