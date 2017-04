De Casados a primera vista a portada de Interviú

Su estreno en televisión parecía que podría ser algo más que una simple experiencia en el medio, pero ella misma se ha encargado de precisar que, pese a que lo intentó algún tiempo una vez acabado el programa al final no hubo un final de cuento de hadas. Quizás por ello ahora Mónica Gómez ha decidido mostrar a todo el mundo sus encantos en Interviú.

Esta alicantina, de 22 años, llegó a Casados a primera vista para confirmar si lo de las citas a ciegas funciona, "quería viajar, encontrar a alguien que valiese la pena", pero, aunque parecía que los psicólogos del reality le habían encontrado su media naranja, al final, como ella misma precisa, ha terminado pidiendo los papeles del divorcio.

Mónica reconoce que "no, no tengo problemas para atraer al sexo opuesto, pero tampoco tengo ojo. Quiero algo estable y he tenido muy malas experiencias hasta ahora. Estuve cinco años con un chico y salió fatal". De Jordi, su pareja en el reality de Antena 3, destaca que "no creo que hayamos llegado a congeniar, ambos hemos visto cosas que no nos han gustado. Yo me mudé a Barcelona para estar con él; pero no nos veíamos, coincidir era imposible".

Pese a todo asegura que lo intentó, "creía que de ahí podía salir algo duradero en el tiempo y por eso aposté por él. Hoy pienso que yo he dado mucho más que él, incluso después del programa", y lo lamenta porque "aunque dudo que él quisiera algo para toda la vida, yo sé que yo sí".

Después de dar el paso de separarse asegura que "estoy dolida y mi reacción ha sido tirar el anillo de casada por la ventana", aunque pese a todo no lamenta haber ido al reality porque "he conocido a mucha gente que vale la pena. Y de los errores se aprende", pese a que cree que lo peor ha sido que "me han pintado como una pija, y soy superhumilde, no me creo superior. Me encanta leer y me han pintado como una inculta".

Para ella, "el físico no lo es todo", pero no le importaría tener algo con Feliciano López, "es un hombre muy atractivo, pero no hemos tenido ningún contacto, igual en un futuro...", e incluso con Mario Casas, que dijo en Espejo Público que se había fijado en ella, "estoy eternamente agradecida. Él tendrá millones de pretendientas y yo, si me quiere conocer ahora que estoy soltera, acepto su propuesta".

Lo peor que lleva es la falta de sexo, porque "es fundamental en una pareja. Si dos no se entienden a nivel sexual, no van a estar toda la vida juntos. Y fue raro. Era la primera vez que yo iba tras un hombre para tener sexo. En cierta manera me gustó".