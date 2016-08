Carlos Sobera le da un serio disgusto a Sandra Barneda

No se esperaba tampoco que la última entrega rompiera los audímetros, pero nadie pensaba que Hable con ellas fuera la quinta opción de la noche. Ni la presencia de Willy Toledo ni de Terelu Campos y su hermana pudieron evitar que la nueva despedida del espacio de Sandra Barneda se quedara en 1.118.000 espectadores, con un 11,9% de cuota, después de perder otros 38.000 espectadores y 1,6 puntos de cuota. Buena parte de culpa de esos registros la tiene Carlos Sobera y sus First Dates, que ganó 140.000 fieles y logró la segunda mejor marca de la noche, sólo superado por la película de La 1, 'The italian job', que ganó 387.000 espectadores y dos puntos de cuota con respecto a 'Invasión', que emitió la semana pasada. 'One day', pese a tener 28.000 fieles más que 'Separados' hace siete días, le dio a Antena 3 el tercer puesto, por delante de 'El gato con botas' (1.250.000 y 8,8%), que emitió La Sexta.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 29 de agosto:

-Cine: 'The italian job' (La 1): 1.922.000 (13,9%).

-Informativos Telecinco 21:00: 1.912.000 (17,6%).

-Vuelta Ciclista a España (La 1): 1.839.000 (15,3%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.698.000 (17,3%).

-Pasapalabra verano (Tele 5): 1.667.000 (18,8%).

-First Dates (Cuatro): 1.639.000 (11,7%).

-Telediario 1 (La 1): 1.593.000 (13,1%).

-Sálvame limón (Tele 5): 1.543.000 (12,6%).

-'El secreto de Puente Viejo' (A-3): 1.531.000 (14,9%).

-Cine: 'One day (siempre juntos)' (A-3): 1.515.000 (12,0%).