Carlos Sainz manda a boxes a Jesús Calleja

Esta vez no sólo no se le ha roto el coche ni se salido al final sino que ha logrado ganar la carrera de las audiencias. Carlos Sainz Jr. le dio a El Hormiguero el mejor registro de la noche en un miércoles muy igualado y en el que los dos estrenos del día tuvieron una suerte dispar. Mientras que 'El final del camino' aprovechaba la poca competencia para liderar el 'prime time' y esperanzar a TVE, el Volando voy de Jesús Calleja no podía sonar del todo bien (1.170.000 y 7,4%), aunque sus más qeu dignos datos le servían para al menos lograr superar a 'Los mercenarios' de La Sexta (883.000 y 5,6%). En la última dinámica de triunfos de Antena 3 sobre Telecinco, la película de la primera, 'Suite francesa' (1.858.000 y 12,5%), se impuso a la de la segunda, 'Cuerpos especiales' (1.777.000 y 12%). A destacar también el triunfo de Cárdenas sobre el Gran Wyoming, demostrando que sigue empeñado en hacerse un hueco en esa franja horaria.

Los diez espacios con más audiencia del miércoles 11 de enero:

-Informativos Telecinco 21:00: 2.813.000 (16,5%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.690.000 (13,8%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.465.000 (17,0%).

-Telediario 2 (La 1): 2.194.000 (12,4%).

-'El final del camino' (La 1): 2.170.000 (13,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.044.000 (16,4%).

-Hora punta (La 1): 1.996.000 (10,2%).

-Antena 3 Noticias 2: 1.969.000 (11,7%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.940.000 (13,2%).

-¡Ahora caigo! (Antena 3): 1.869.000 (16,6%).