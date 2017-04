Carlos Herrera cree que "Alberto Garzón no puede ser más tonto"

Escribir algo en una red social como Twitter conlleva que cualquiera pueda responder y, en la mayoría de los casos, criticar por ello. Eso es lo que le ha pasado al líder de Izquierda Unida Alberto Garzón, que ha vuelto a liarla al poner en su cuenta frases como "dictadura del proletariado' es el control del poder por la mayoría, la clase trabajadora. Viene del 'demos' griego" o "el socialismo no llegará por inercia como creen algunos por el materialismo histórico. Tendremos que traerlo".

Los comentarios del político no han pasado desapercibidos para mucha gente, entre ellos Carlos Herrera, que no ha querido este viernes pasar la oportunidad de sus comentarios y pedir para él el famoso 'desfibrilador para tontos' que gestiona su colaborador Santiago González".

El presentador de Herrera en COPE llegó a afirmar en su programa que "de verdad, que es que no se puede ser más tonto. No hay quien dé más", lo que hizo que su compañero de mesa, el citado González, le llevara la contraria en este caso y precisara que "poder, sí se puede ser más tonto, quizá el gran Rufián".

Hay que recordar que este no es el primer enfrentamiento que tiene el locutor de esta emisora con el político de Unión Podemos, ya que recientemente Carlos Herrera le reclamó "mayor delicadeza" con las víctimas del terrorismo, máxime estando en una formación que "tanto comprende a otros ultras en la historia", y éste afirmó en el programa que “en cualquier proceso de víctimas y verdugos, la labor es estar al lado de las víctimas”, así como que “no todas las víctimas piensan lo mismo” y que “el hecho de ser víctimas no les concede la razón por sí mismo”, lo que no gustó nada a su anfitrión, que le dijo que "las víctimas de ETA posiblemente merezcan mayor delicadeza que llamarles ultras, especialmente desde formaciones como las suyas que tanto comprenden a otros ultras en la historia".