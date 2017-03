El 'caranchoa' tendrá que pagar al youtuber

Quizás el titular del juzgado de Instrucción 8 de Alicante, Ángel Manuel Villanueva, haya sentado jurisprudencia al sancionar a un hombre que ha sido insultado por reaccionar con violencia a ese desprecio y terminar pegando al individuo que se estaba burlando de él.

El famoso 'caranchoa', Ricardo Osorio, ha sido considerado por la justicia autor de un delito de lesiones leves, aunque parece que ésta descarta por el momento que el trabajador tenga que indemnizar al youtuber por la bofetada que le propinó.

Según la sentencia, compuesta de 42 páginas, que ha sido notificada a las partes, en este caso "existió una asunción de riesgo por parte del denunciante, que sabe que se expone al resultado".

Su señoría estima de todas formas que la actuación del youtuber, Sergio Soler, con su grabación "rebasa incluso la mera auto-puesta en peligro para llegar al consentimiento pleno en las lesiones".

Convendría recordar que Ricardo Osorio se mostró arrepentido después de haber reaccionado con violencia a la provocación y aseguró en los medios que no es una persona violenta, "nunca me he peleado. Si me hubiera enseñado la cámara nos hubiéramos reído los dos, pero no lo hizo". Pese a todo, pidió con posterioridad a las personas que acosaban al youtuber y su familia que dejasen de hacerlo porque "tampoco ha sido para tanto".

Curiosamente, el agredido ha terminado al final convirtiéndose en el 'caranchoa', y Hawkers, compañía alicantina de gafas de sol, decidió adquirir por una cifra que ronda el millón de euros, según Espejo Público, el canal de Youtube donde colgaba sus vídeos MrGranbomba.

Hay que precisar al respecto que un tuit de esa empresa, varios meses atrás, bromeando con los mexicanos tras la victoria de Trump provocó la ruptura de la relación entre la compañía y Checo Pérez, piloto de Fórmula 1 mexicano. Además, la misma firma de gafas de sol también inició una particular campaña de marketing en el portal Forocoches, mediante la cual aseguraban que se había visto al Yeti en la estación de esquí de Formigal.