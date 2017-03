Tu cara me suena cambia las ONG's por el bolsillo de los anónimos

Por mucho que Tinet Rovira, director general de Gestmusic Endemol, asegurara durante la presentación que "algunos de los concursantes podrían participar en la edición de famosos, por lo bien que lo hacen", asícomoq ue "casi cada gala va a ser una final", Tu cara no me suena todavía, la vuelta de tuerca que dará desde este próximo viernes Antena 3 a su triunfal Tu cara me suena, ha podido perder parte de su encanto al cambiar a los famosos de turno por gente anónima.

El objetivo de esta nueva versión es la de encontrar al mejor imitador de España, y para ello diez concursantes se jugarán cada viernes en directo una plaza en la final del programa con su mejor imitación.

El jurado, compuesto por Àngel Llàcer, como presidente del mismo, Chenoa, Mónica Naranjo y el 'debutante' Micki Nadal, valorará cada actuación y, cuando hayan actuado los diez concursantes, repartirá sus puntos del 12 al 3. Una vez sumados los votos se convertirán en puntos y se establecerá un ranking de más a menos, de 12 a 3. Los cuatro concursantes con mejor nota seguirán en el programa y se expondrán a la votación de los espectadores de casa mientras que los seis restantes abandonarán la competición.

El que se sitúe en el primer lugar del ránking gracias a los votos de los espectadores conseguirá un pase directo a la final y los que queden en segunda, tercera y cuarta posición tendrán otra oportunidad para clasificarse para la final imitando en la siguiente gala a un artista diferente. Los presentes en la misma, que no se sabe todavía cuándo se llevará a cabo ya que, como precisó Carlos Fernández Recio, subdirector de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, "la duración de Tu cara no me suena todavía la marcará la audiencia", optarán a los 30.000 euros del premio final que, a diferencia de lo que ocurría en la versión de famosos, irán directamente para su bolsillo y no para una ONG.

De 20 a 50 años

Alejandro Sanz, Celia Cruz, Christina Aguilera, Beyonce, Amy Winehouse, Miguel Bosé, Sebastián (el cangrejo de ‘La Sirenita’), AC/DC, Olga Guillot y hasta Mónica Naranjo serán los primeros artistas imitados en la primera gala de este viernes. Los concursantes del programa tienen un variado perfil y una edad comprendida entre los 20 y los 50 años, por lo que la audiencia podrá ver tanto a actores como filósofos, bailarines, estudiantes y hasta cantantes.

Para Tinet Roviera, "algunos clavan sus personajes", por lo que, pese a precisar que "además de los 30.000 euros no se le hacen más promesas al ganador", indicó que "si descubrimos en esta edición a una futura estrella, si se convierte en una celebridad, lo podríamos tener en cuenta para contar con él para la próxima edición de Tu cara me suena".

Claro que para lograrlo tendrán que pasar por las exigencias de un jurado que, según anunció Mónica Naranjo, "va a ser más inflexible que con los famosos". La cantante adelanta que "seremos más estrictos que con los famosos, aunque la verdad es que a éstos se les da más manga ancha y los anónimos se lo curran más".

Lo de seguir en viernes no les preocupa ni a los miembros del jurado ni a la propia dirección de Antena 3 ya que, como puntualizó Carlos Fernández Recio, "es un día muy difícil y todos queremos ser lo más competitivos posibles". Ni tan siquiera con el nuevo espacio que les opondrá Telecinco, porque "no será la primera ni la segunda vez que dos formatos de entretenimiento compiten, porque hay hueco para todos". Los audímetros dictaminarán si es cierto o no.