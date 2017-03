"El cáncer no es una putada, nacer en Siria o venir en patera, sí"

El cáncer sigue su lento caminar por un lado, y él parece que va por otro, con su campaña de promoción de su biografía, '50 palos', más su último disco y su próxima gira. Pau Donés ha vuelto a demostrarlo en el programa de Julia Otero en Onda Cero, donde ha dejado perlas como "¿Qué putada lo del cáncer? Putada es haber nacido en Siria y ser un tío que viene a buscarse la vida en patera."

El cantante de Jarabe de Palo, que lucha contra un tumor en el abdomen tras haber superado un cáncer de colon hace casi un año, aseguró que la enfermedad tiene muchas cosas positivas, "me interesa la vida y siempre la he vivido así. El cáncer ha sido un reto más a superar y ahí estoy", y dijo no importarle abordar ese tema cada vez que es entrevistado, "tocar el tema del cáncer en las entrevistas es inevitable, pero es un tema que a mí me interesa muy poco. Es poco importante en mi vida, puede serlo más si hubiera una posibilidad real de morirme. A mi cáncer le dedico muy poco tiempo al día, y hay días que ni eso".

Lo que él sí quiere y está deseando es reencontrarse con su público después de más de un año dedicando todas sus fuerzas a su recuperación, y precisa que "hay una diferencia grande entre uno que está enfermo y otro que no lo está. Yo lo llevo muy bien, pero el que lo ve desde fuera lo sufre más".

En lo único que varió su discurso ante Julia Otero fue respecto a las declaraciones que hizo hace unas semanas, con frases como "los médicos me han dicho que tengo un 20% de posibilidades de vivir 5 años", que alarmaron tanto a sus seguidores como a los que no lo son. Ahora parece haber moderado un tanto su lenguaje, "no me estoy muriendo, si todo sale bien moriré de viejo", aunque no se sabe si sólo lo ha hecho para tranquilizar a sus seguidores.