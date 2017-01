'Las Campos' dejan tirado a Sálvame Delux

Durante toda la semana, Telecinco ha anunciado la entrega de un nuevo episodio del reality que protagonizan ‘Las Campos’ durante la emisión de Sálvame Delux en la noche del viernes. Una fórmula para incrementar las audiencias y desbancar a ‘Tu Cara me Suena’ del liderazgo. La fórmula, en cambio, no ha surgido el efecto esperado. Un refrito de Antena 3, con los mejores momentos del programa musical de imitación, ha sido suficiente para volver a tumbar a la cadena de Mediaset, que ya no sabe a quién aferrarse. En la batalla por el tercer puesto triunfó ‘El tirador’ (9,9%) de Cuatro, que superó a la competencia de La Sexta, ‘American Gangster’ (8,5%).

CADENAS

Día: Telecinco (15.3%), Antena 3 (13.7%), La 1 (9.7%), Autonómicas (7.5%), laSexta (7.1%), Cuatro (6.5%), Temáticas de pago (6.4%), La 2 (2.8%) y Autonómicas privadas (0.8%).

Mes: Antena 3 (12.9%), Telecinco (12.4%), La 1 (10.7%), Temáticas de pago (7.7%), Autonómicas (7.4%), Cuatro (6.7%), laSexta (6.4%), La 2 (2.6%) y Autonómicas privadas (0.7%).

PRIME TIME/LATE NIGHT

Antena 3

'Tu cara me suena: Encarando la final -rep-': 16.2% y 2.599.000

'Tu cara me suena: Grandes éxitos -rep-': 9.4% y 600.000

Telecinco

'Sálvame Deluxe': 15.3% y 1.846.000

*Incluye 'Las Campos' (de 22:21 a 23:24 horas): 14.1% y 2.571.000

Audiencias en competencia (de 22:21 a 23:24 horas):

'Tu cara me suena: Encarando la final -rep-' (Antena 3): 17.7% y 3.216.000

'Las Campos' (Telecinco): 14.1% y 2.571.000

Cuatro

'First Dates': 7.5% y 1.306.000

'El Blockbuster: Shooter: El tirador': 9.9% y 1.549.000

'Cine Cuatro: Soldado Universal: Regeneración': 7.9% y 502.000

La 1

Cine: 'American Gangster': 8.5% y 1.393.000

'Teleobjetivo': 5.9% y 495.000 / 5.3% y 263.000

laSexta

'laSexta Columna': 8.7% y 1.532.000

'Equipo de investigación': 7.9% y 1.435.000

'Equipo de investigación -rep-': 8.3% y 1.141.000 / 7.7% y 561.000

La 2

'Historia de nuestro cine: Brujas': 3.6% y 638.000

'Documaster': 2.5% y 264.000

SOBREMESA / TARDE

Telecinco

' Sálvame Limón': 13.6% y 1.730.000

Sálvame Limón': 13.6% y 1.730.000 'Sálvame Naranja': 17.9% y 2.017.000

'Pasapalabra': 18.1% y 2.517.000

Antena 3

'Amar es para siempre': 12.9% y 1.515.000

'El secreto de Puente Viejo': 15.8% y 1.701.000

'¡Ahora caigo!': 16.3% y 1.845.000

'¡Boom!': 14.1% y 1.880.000

La 1

'Acacias 38': 9.9% y 1.202.000

'Seis hermanas': 6.1% y 680.000

'Centro médico': 7% y 740.000 / 8.2% y 897.000

'España directo': 10.3% y 1.214.000

'Aquí la tierra': 12.3% y 1.691.000

laSexta

'Zapeando': 7.2% y 903.000

'Más vale tarde': 7.7% y 842.000

Cuatro

'Hawaii 5.0': 4.4% y 566.000 / 4% y 473.000

'NCIS: Los Ángeles': 3.2% y 352.000 / 3.6% y 391.000

'Hazte un selfi': 1.8% y 203.000

La 2

'Saber y ganar': 9.7% y 1.272.000

'Grandes documentales': 5.5% y 642.000

'Tips': 1% y 136.000

FRANJA MATINAL

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 20% y 573.000

'Mujeres, hombres y viceversa': 11% y 669.000

'Cámbiame': 12.1% y 1.288.000

Antena 3

'Espejo público: Un café con Susanna': 9.4% y 209.000

'Espejo público': 17.6% y 470.000

'Espejo público: La última hora': 14% y 481.000

'Karlos Arguiñano en tu cocina': 17.2% y 717.000

'La ruleta de la suerte': 19.2% y 1.161.000

'Los Simpson': 8.4% y 793.000 / 12.1% y 1.374.000

La 1

'Los desayunos de TVE': 9.9% y 230.000

'La mañana': 8.3% y 252.000

'Amigas y conocidas': 7.8% y 366.000

'Torres en la cocina': 7.5% y 481.000

'Corazón': 12.4% y 1.379.000

laSexta

'Crímenes imperfectos': 3.9% y 94.000 / 3.5% y 95.000

'Las primeras 48 horas': 3.6% y 102.000 / 2.4% y 74.000

'Al rojo vivo: Previo': 6.9% y 255.000

'Al rojo vivo': 11.7% y 700.000

Cuatro

'Alerta cobra': 4.9% y 127.000 / 7.5% y 214.000

'Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 8.5% y 287.000

'Las mañanas de Cuatro': 12.2% y725.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

Telediario 1: 15.1% y 1.973.000

Informativos Telecinco 15h: 13.7% y 1.768.000 / Dep: 12.8% y 1.720.000

Antena 3 Noticias 1: 12.9% y 1.673.000 / Dep: 11.6% y 1.551.000

laSexta Noticias 14h: 12.9% y 1.296.000 / 'Jugones': 5.8% y 731.000 / 4.7% y 614.000

Noticias Cuatro 1: 10.8% y 1.048.000 / Dep: 9.4% y 1.187.000 / 7.3% y 973.000

Prime time

Informativos Telecinco 21h: 18.3% y 2.915.000 / Dep: 11.6% y 1.957.000

Telediario 2: 14% y 2.288.000

Antena 3 Noticias 2: 12.3% y 1.946.000 / Dep: 11.4% y 1.944.000

laSexta Noticias 20h: 8% y 1.020.000 / Dep: 4% y 629.000

Noticias Cuatro 2: 3% y 383.000 / Dep: 3.2% y 488.000

Matinal

'Telediario matinal' (La 1): 15% y 198.000

'Noticias de la mañana' (Antena 3): 15.4% y 145.000 / 9.5% y 204.000

'Informativo matinal' (Telecinco): 7% y 48.000 / 8.3% y 87.000 / 9.5% y 139.000 / 9.7% y 214.000

