Cómo cambiar el 90% de la oferta de una TV con once meses de vida

Pocas veces un directivo de una cadena de TV reconoce en público que se han equivocado por completo con su programación y hasta pide perdón por no haber llegado a los objetivos que se habían marcado en un principio. El presidente de Secuoya, Raúl Berdonés, así lo confesó este martes ante los medios de comunicación, después de once meses en antena de Ten que no han sido como se esperaban.

Por ese motivo aseguró que "arrancamos nuestra 'revolución Ten'", que llevará al canal a cambiar el 90% de su programación, con un 40% de producción propia en la que se aunarán nuevos espacios y rostros conocidos como los de Vicky Martín Berrocal o Carolina Ferré.

Berdonés aseguró que "nos hemos quedado lejos de ese 2% de cuota al que aspirábamos, quizá porque no convenció nuestra campaña de promoción, quizá pecamos de ilusos, ingenuos o de demasiada ilusión", aunque precisó que "no hay éxitos sin fracasos detrás, y el sufrimiento anima a las revoluciones y por eso estamos hoy aquí".

El presidente de Secuoya adelantó que "nuestra revolución empezará por tres pilares: personas, producción propia y grandes formatos de éxito", y precisó que "en total, serán siete nuevos programas que se lanzarán en los próximos 45 días, y que supondrán más del 40% de nuestra parrilla y 5 millones de euros de inversión".

Esa inversión, no muy bien vista en un grupo que no gana dinero con Ten porque "no hemos llegado al objetivo de audiencia y no hemos llegado al objetivo de pasta, hablando claramente", no quita para que Berdonés intentara justificar otra promesa incumplida, la de dar trabajo a distintas productoras nacionales, haciendo una más, "si llegamos al 1% invertiremos más en producción propia y de fuera del grupo".

Nueva oferta

Para el director del canal, Javier Valero, "la nueva Ten, que cambiará a partir de este miércoles, va a ser muy entretenida, llena de vida, sana, aspiracional de vida actual y con personajes propios", y subrayó que irá enfocado a "la nueva generación y un público femenino que va a romper con los estereotipos de este género". En este sentido, Rafael Herrera, director de antena, explicó que ahora la cadena contará "con tres horas diarias de producción propia, que es la mayor apuesta de Ten hasta la fecha".

Por la mañana, la nueva oferta estará basada en el coaching, con el que dijo "aprenderemos a hacer cosas como cocinar y decorar", y contará con un programa 'aspiracional', Comete la vida, con Nino Redruello, "que genera muy buen rollo".



A las 14:55 horas se emitirán las Ten News, que "ofrecerá la otra realidad de la información", y en la franja de sobremesa seguirán Las Kardashian, con su 12ª temporada, y en breve se estrenará el reality de Tori Spelling y Shannen Doherty'.

Después de estos espacios de producción externa llegará cada tarde, de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas, #Tendencias, con una presentadora como Vicky Martín Berrocal que festejó su fichaje por el canal porque "me va a permitir ser yo", y que adelantó que "queremos que la gente se lo pase bien y aprenda, porque se puede hablar de todo desde la generosidad y el respeto". Junto a ella estarán colaboradores como Arancha de Benito, Mariola Orellana, Isasa Weis, Antonio Sánchez Casado, Manu Berastegui, Daniel Terán, Miranda Makaroff, Almudena del Pozo o Ingrid Sunyer, entre otros.

En el prime time, Ten ofrecerá las versiones americanas de 'X Factor' y 'Top Chef', así como el reality de Mariah Carey, el de Khloe Kardashian Desafía tu cuerpo, el Lalala La Toya Jackson o el programa de cocina Food Fighters.

A partir de abril, el canal asistirá al menos a un estreno semanal, como Viajeras con B, en el que Corina Rampazzo (Un príncipe para Corina) y la bloguera Rojo Cangrejo propondrán a la la audiencia dar la vuelta al mundo sin salir de su salón, viajando a siete destinos con los que, según esta última, intentarán demostrar "cómo con la amistad se pueden superar muchos retos".

También llegará en abril Vidas en orden, el programa con el que vuelve al medio televisivo Carolina Ferre y que buscará poner orden en el cerebro, emociones y vida cotidiana de todas las personas. La presentadora afirmó que "ésta es la mejor cadena posible ya que quiere cambiar las cosas, el modo de hacer TV".

Otra novedad será Peligros de, espacio presentado por Julián Lantzi (Zapeando, El conquistador del fin del mundo), que lo definió como "un programa serio, porque los chavales tienen muchos riesgos con las redes sociales, las drogas y las adicciones" y que adelantó que intentará "informar y advertir para que no den el último paso, que es el peligroso".