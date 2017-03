Cambia la varita de 'Harry Potter' por un topless'

Cómo cantaba Julio Iglesias, "de niña a mujer". Emma Watson ha demostrado sorprendido a sus millones de fans y seguidores de todo el mundo que ya no es la pequeña listilla de 'Harry Potter'. Y para confirmarlo ha dejado su varita mágica bien guardada y la ha cambiado por un 'topless' en la edición de marzo de la revista 'Vanity Fair'.

En la fotografía se puede verla posando con un chal abierto que recubre parcialmente su busto. Una falda de encaje y un maquillaje sobrio completan este nuevo look de la actriz protagonista de la nueva versión de 'La Bella y La Bestia'.

Y es que la actriz, de 26 años, cree que su papel en esta película, cuyo estreno esta previsto para el próximo 17 de marzo, ha significado un gran cambio para ella: "Cuando terminé (el film), sentí como si hubiera hecho esa transición de ser una mujer en la pantalla".

Eso sí, como buena feminista que es, porque lucha por los derechos de las mujeres, ha querido dejar claros que ese personaje es "absolutamente una princesa de Disney, pero no es un personaje pasivo. Ella (Bella) está a cargo de su propio destino".

Para ella, lo de menos es la trascendencia que pueda tener este papel, "no me importa si gano o no un Oscar. La película dice algo que me pareció importante que la gente escuche".

La británica también ha aprovechado para justificar el por qué se niega a hacerse fotos junto a sus admiradores, alegando que no concede selfies a los fans que se la encuentran por la calle para diferenciar su tiempo libre de su jornada laboral, "para mí, es la diferencia entre tener la oportunidad de vivir una vida y no tenerla. (…) No puedo ofrecer esa información de seguimiento".