"Me cago en la puta madre de los del World Pride que no me respetan"

Mientras el Ayuntamiento de Madrid sigue presumiendo de la celebración del World Pride 2017 parece que no sólo la mujer entrevistada por La Sexta están en contra de la misma. Más enojado que ella se ha mostrado, por ejemplo, el periodista especializado en corazón, Miguel Temprano, que ha cargado duramente contra esa fiesta y contra Manuela Carmena, por su gestión de la misma, y ha aprovechado para atacar al colectivo gay.

El otrora paparazzi y ahora colaborador habitual de distintos programas del corazón, se quejó abiertamente primero en su cuenta de Facebook de lo sucia que había quedado la ciudad tras la fiesta del Orgullo Gay, "vuelta a Irún dejando un barrio de Justicia (Chueca) oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que le corresponde como Capital Europea y Capital Mundial por su oferta multicultural... Hoy el Ayuntamiento de Madrid tenía que haber guardado unos cientos de miles de euros para limpiar calles como el Paseo de Recoletos.; calles en las que permanecen sus jardines, a esta, llenos de litronas, vasos de plástico y basuras variadas. Seguro que en tu casa no huele a pis y caca... o pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor... Hoy siento vergüenza como madrileño de que el SELUR no pueda dar de sí como la ciudadanía se merece. Para eso hay que pagar a los trabajadores y no gastarse todo el dinero en organizar la fiesta. ¿LUEGO QUIÉN LA RECOGE?".

Según él, "yY se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad, meado en estatuas que representan a Héroes del 2 de Mayo, insultado a los católicos vestidos de monjas, curas. Vírgenes y Cristos...", por lo que sentencia que "me descojono igual que lo hacen los descendientes de Mahoma... en unos años les daremos las llaves de la ciudad y empezarán a encarcelar gays y lesbianas... se os está yendo de las manos".

Temprano va más allá y afirma que "yo como cristiano, católico, madrileño y español, me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo. Cuando vengan a por vosotros a mí no me pidáis ayuda... pedídsela al colectivo LGTB, que seguro estarán viviendo ya fuera de España a salvo de la barbarie".

El periodista cree que con sus palabras "no se me está yendo la pinza, simplemente estoy ofendido y cabreado", y precisa que "no se puede dar las riendas a quien no es previsor y hace respetar al resto de los que vivimos en esta ciudad".