Bigote Arrocet ya no calienta la cama de María Teresa Campos

Malos tiempos, no para la lírica sino para la pareja que forman María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Después de la que le montó ella por decidir aceptar ir a concursar a Supervivientes, "por mí como si se muere de hambre", ahora son las amigas de ella las que han destapado una crisis aún mayor en esa casa.

Y es que si ya era conocida la mala relación que mantiene el humorista chileno y las hijas de la presentadora ahora parece que éste no sólo les cae mal a ellas sino también a las mejores amigas de su madre, que dicen estar desesperadas porque todo ello está afectando a su amistad.

Esta relación entre la periodista y Bigote Arrocet, que se prolonga desde agosto de 2014, está dejando a la primera más sola que nunca, por culpa del segundo. Según ha publicado Esdiario, el círculo íntimo de la presentadora no esconde su antipatía hacia el chileno, una animadversión que no pueden exponerle porque ella lo defiende con uñas y dientes. Al parecer, Campos ha prohibido a su círculo que hablen sobre Bigote y tampoco acepta ningún consejo o comentario sobre su relación.

Para todas estas señoras el ahora cantante no es el mejor compañero de María Teresa Campos, que corre con todos los gastos en los viajes de los que disfruta la pareja, así como con los de la casa en la que viven. Además, aseguran que su carácter es ahora más agrio y que apenas pueden verla. Lo peor, según ha afirmado una de ellas, es que no pueden hacer nada por subsanarlo porque "es su vida, ella sabrá lo que hace. Desde el principio le dijimos que no era normal", al tiempo que precisa que "antes él le mandaba larguísimos correos electrónicos. Hasta que no la consiguió, no paró, pero ahora duermen en habitaciones separadas, incluso de viaje. Es extraño y sorprendente".