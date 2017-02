Besos y tocamientos de pechos entre Elettra y Daniela Blume

Mientras la audiencia parece desquiciada, y pide ya que consumen tanto tocamiento, que haya el famoso 'edredoning', Daniela Blume y Elettra Lamborghini siguen con su particular tensión sexual, con tocamientos de todo tipo y besos que, según la segunda, no son tales.

La relación entre ambas parece que ha vuelto a elevar la temperatura de ambas, pese a que las dos dudan de la sexualidad de la otra, mientras proclaman la suya. Ni tan siquiera las palizas físicas de Kiko Matamoros han calmado los ímpetus de las dos mujeres.

El jacuzzi, la cama o los sofás del comedor, cualquier sitio es bueno para el acercamiento. En el primero fue donde Elettra se atrevió a tocarle un pecho a Daniela, pero parece que a ésta no le gustó mucho cómo lo hizo, ya que le dijo "pero chica, toca bien, con algo de gracia".

Pero parece que la italiana no tiene muy claro cuáles son los gustos sexuales de su compañera, ya que le dijo al Súper en el confesionario que su amiga es "como un microondas, calienta, pero no cocina". En términos también culinarios, pero ya directamente a la cara, le precisó a Daniela que "a ti lo que te gusta es el chorizo, a ti no te gustan las ostritas", a lo que éste le replicó que "dentro de la casa, lo que me gusta es el pescado".

Quizás sea eso, que ninguna de las dos quiere ir mas allá dentro de la casa, e incluso Elettra le ha dicho a su compañera que "yo no sé si lo haces todo por las cámaras y después, cuando salgamos, bye, by", y ésta le respondió que "entones lo descubriremos cuando salgamos".

Eso no quita para que sigan haciéndose mimos, dándose unas veces besos y otras haciéndole la cobra la una a la otra, o apuesten por las caricias en el salón, después de que Eletrra le recriminara a Daniela que "no me dices nunca que me quieres", y ésta le subrayara que "pero si yo te lo he dicho, que te quiero".

Tampoco se sabe si es que Daniela no tiene otra alternativa sexual dentro de la casa para dar rienda a toda la sexualidad que dice llevar dentro, porque en el jacuzzi lamentaba respecto a sus compañeros masculinos que "uno tiene novia, otro es gay y otro está enamorado de Ivonne".

Mientras, Elettra ha debido poner caliente a más de un telespectador incluso haciendo gimnasia, ya que mientras hacía carrera en la cinta se sujetaba los pechos con sus dos manos. Al ser preguntada por Kiko Matamoros si es que no llevaba sujetador para que se le movieran tanto, ella le respondió que "es que tengo cuatro kilos de chichi, dos en cada una". Si es por eso...