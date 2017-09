Bertín Osborne no puede 'conquistar' a Marta Etura

Como ya dije el día anterior con 'Ella es tu padre', habrá que esperar a la semana próxima para contrastarlo pero, al menos de momento, los dos estrenos de ficción de esta temporada recién estrenada se han colocado como líderes de su franja horaria. La denostada 'El incidente', que parecía que Antena 3 no sabía dónde colocar, no sólo lo hizo sino que también se convirtió en el espacio más visto de la cadena este martes, por delante de El Hormiguero, que, como era de esperar, bajó considerablemente sus prestaciones por la competencia del fútbol de la selección. La serie de Marta Etura logró 480.000 espectadores y 1,2 puntos más de cuota que la semana anterior la película 'Sucedió en Manhattan' y superó en número de espectadores a un Bertín Osborne que no pudo 'conquistar' a la actriz en su regreso con Mi casa es la tuya. En La 1, Pura magia (1.251.000 y 8,2%), pese al arrastre del fútbol, perdió en su gran final 84.000 fieles y 1,4 puntos de cuota, aunque cuando menos logró superar al especial de Firs Dates (1.019.000 y 6,7%), que al menos dobló en audiencia los capítulos de 'Z Nation' que emitió Cuatro hace siete días. La Sexta fue la gran derrotada de la noche con '300' (765.000 y 5,7%), hasta el punto de que casi es superada por la película de La 2 'Un ángel pasó por Brooklyn' (528.000 y 3,3%).

Los diez espacios con más audiencia del martes 5 de septiembre:

-Fútbol: Clasificación Mundial (La 1): 4.294.000 (31,1%).

-'El incidente' (Antena 3): 2.102.000 (14,9%).

-Mi casa es la tuya (Tele 5): 2.088.000 (15,8%).

-El hormiguero 3.0 (A-ntena 3): 1.845.000 (11,7%).

-Telediario 1 (La 1): 1.786.000 (14,8%).

-Antena 3 Noticias 1: 1.729.000 (14,4%).

-Informativos Telecinco 21:00: 1.706.000 (13,1%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.608.000 (13,4%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.593.000 (16,7%)

-Previo fútbol: Mundial (La 1): 1.576.000 (16,7%).