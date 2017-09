Campanario intentó quedar con Belén Esteban a espaldas de Jesulín

En la noche del 'Deluxe' la princesa del pueblo fue la auténtica protagonista. El regreso de la colaboradora de 'Sálvame' no ha dejado a nadie indiferente. Belén trató todas las polémicas ocurridas durante este verano

La entrevista que empezó en torno a las 22:00 horas de la noche del pasado sábado. Esteban comenzó relatando la llamada que recibió por parte de la mujer de Jesulín de Ubrique. Belén se encontraba de vacaciones disfrutando de una agradable comida junto a Migue, su pareja,l y a sus suegros cuando recibió la misteriosa llamada de María José Campanario, mientras estaba ingresada. "Me felicitó por lo buena madre que soy y quiso quedar conmigo en mi casa, a solas, sin que nadie se enterara"comentaba Belén.

A lo largo de la entrevista Esteban explicó a los telespectadores como a raíz del contacto con Campanario, la propia princesa del pueblo decidió ponerse en contacto con Jesulín. La madrileña mostró su sorpresa, cuando tras informar a su ex pareja de la llamada que recibió de Maria José Campanario, el torero la colgó el teléfono.

'La Esteban', también quiso acordarse de su exrepresentante. Toño Sanchís, el que fuese la mano derecha de la colaboradora de 'Telencinco', lleva todo el verano opinando sobre ella. "Yo me gasto el dinero que gano en lo que me sale del coño", contestaba Belén a las declaraciones de Sanchís. La presentadora estaba muy enfadada ante la insistencia de Toño, que continúa hablando de ella. "No te voy a dar mucho cuartelillo, lo que no hago es llevarme dinero que no es mío y, por cierto, lo que tú y yo teníamos que hablar ya se habló en un juzgado y saliste muy jodido", continuó añadiendo Esteban. Para finalizar su alegato contra Toño, utilizó una de sus últimas grandes frases: "Pá-ga-me".

Por último, durante la entrevista de la de Paracuellos acudió su abogada para aclarar la situación judicial entre el ex representante y la colaboradora, quién parece que tiene todas las de ganar contra Sanchís.