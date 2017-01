Belén Esteban se plantea dejar la TV

Esta vez sí que no hay que echar mano de la rumorología. Ella misma es la que va a anunciar que está un poco harta de la televisión y que quiere dejarla. Con confesiones como esta no es de extrañar que Risto Mejide ya se esté frotándose las manos con el mucho juego que puede dar el próximo domingo Belén Esteban a su espacio Chester in love'.

Lo que parece seguro es que el presentador debe tener muy claro que el 7,2% con el que debutó su espacio el pasado domingo en Cuatro se debería superar con claridad en la próxima entrega con las declaraciones de la autoproclamada 'princesa del pueblo'. Lo de menos sin duda es que esté acompañada en el programa por Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, y a la actriz Mónica Cruz, la hermana de la mujer de Javier Bardem.

Todos los ojos estarán centrados sobre todo en Belén Esteban, que, entre otras cosas, se sentará con el presentador y publicista para hablar de la fama y responder a preguntas como "¿te mereces la fama que tienes?". La colaboradora de Sálvame reconocerá que "es una pregunta que nunca me he hecho", y desvelará el por qué todavía está en el medio, "lo que sé es que si estoy ahí es porque hay mucha gente que se siente identificada conmigo y quiere que esté", responde la tertuliana de Sálvame".

Aunque habría mucho que discutir sobre esa afirmación, lo cierto es que Belén Esteban dejará además el que, sin duda, será el titular de la noche, "estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda dejo la televisión".

También puede dar mucho juego el 'dardo envenenado' que Risto lanzará a Gabriel Rufián, al rescatar un tuit crítico del político catalán a Amancio Ortega en el pasado: "Esto es populismo. ¿La americana que llevas de dónde es? Zara, ¡ay!".