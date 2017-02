"Belén Esteban ganó Mira quién baila de manera fraudulenta"

No descansa. Ni dentro, ni fuera de la casa. Aída Nízar sigue dando que hablar con sus comentarios tanto sobre sus excompañeros de Guadalix de la Sierra como de otras personas ajenas a esta edición de Gran Hermano VIP, como pueden ser Belén Esteban y María Patiño.

De la auto proclamada 'princesa del pueblo' señala que "no sigamos permitiendo que el espectador sea engañado con respecto a lo que mueve Belén Esteban. Se ha reconocido que ganó de una manera fraudulenta '¡MQB!' y el espectador no es tonto. Alguien que no baila, ¿cómo gana un concurso de baile? Belén no cuida a sus fans ni a los espectadores que en su día la hicieron protagonista. Hoy su discurso aburre", a pesar de que Santi Rodríguez, miembro del jurado de aquella edición, declaró que Belén Esteban había ganado precisamente gracias al público.

Y para hacerla más daño todavía, Aída elogia al hombre con el que Belén está litigando en los tribunales, "Toño Sanchís ha encumbrado a Belén Esteban y estoy deseando que se pronuncie la Justicia". En sus declaraciones a la revista QMD! no repara en halagos al que fuera manager de Belén Esteban, e incluso destaca su paso por Gran Hermano Vip, "como concursante, Toño ha sido muy ingenioso. Estuvo prácticamente solo en la casa, y tras su salida, su trato con mi madre ha sido exquisito".

Eso sí, la vallisoletana precisa que "el hecho de que me guste Toño no quiere decir que odie a Belén. La respeto porque ella me respetó a mí cuando hacía 'Sálvese quien pueda'. Si tenemos algo, que lo resuelvan los juzgados".

Aída Nízar también ha aprovechado para criticar a María Patiño, de la que hasta hace un diagnóstico de su posible 'problema', "me entristece que, con lo que le ha costado llegar a donde está, no sepa reconocer la brillantez de una tía como yo. Y para destacar tenga que inventarse un pasado sobre los Nízar que es incapaz de demostrar porque las mentiras no se pueden demostrar. Tiene inquina personal porque ve en mí lo que no es ella".