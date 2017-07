Belén Esteban desvela toda la verdad sobre el juicio contra Toño Sanchís

La 'Princesa del Pueblo' ha hablado. Belén Esteban ha cumplido su promesa y, tras conocerse la resolución del juicio contra Toño Sanchís, ha contado todo lo que no ha podido contar hasta ahora. Jorge Javier Vázquez presentó ayer sábado uno de los programas más esperados por el público.

Belén Esteban acudió ayer sábado al programa 'Sálvame Deluxe', presentado por Jorge Javier Vázquez, con documentos, carpetas y todos los papeles en los que se refleja la cantidad de dinero que su exrepresentate, Toño Sanchís, le robó. En total, Esteban ha podido demostrar que Sanchís se quedó con 388.868 euros que en realidad pertenecían a la colaboradora de 'Sálvame'. La resolución del juicio salió hace unos días y condena representante a pagar 600.000 euros.

Antes de comenzar la entrevista, la ex de Ubrique enumeró uno por uno todo aquel dinero que Toño Sanchís se había quedado. Sin embargo, a pesar de la desorbitada cantidad de euros que resultó, Belén Esteban confirmó que en realidad había sido mucho más pero que por falta de papeles le había sido imposible demostrar.

Sin embargo, la entrevista con Jorge Javier Vázquez comenzó hablando de la crítica situación a la que la colaboradora de Sálvame se ha tenido que enfrentar. "Lo he pasado muy mal, pero también la gente con la que trabajo", añadía la entrevistada. A lo largo de la noche, salieron comentarios de Toño Sanchís en los que lamentaba que a pesar de la confianza que tenían entre representa y representante, el juicio se hubiera celebrado a lo que Esteban respondió añadiendo que "por tener confianza, no tiene uno que quedarse lo que no es suyo".

En todo momento, Belén se mostró paciente ya que Sanchís ha declarado su intención de recurrir la sentencia judicial. Aun así, la colaboradora confía en la justicia y aseguró que iba a ejecutar la sentencia. "Me han dado la razón en todo lo que he dicho", añadía Belén tras confirmar que iba a ir por lo penal. Sanchís puede ser condenado a entrar en prisión además de por la cantidad robada, por la falsificación de firmas: "Falsificó mi firma y la de mi hermano".

La 'Princesa del Pueblo' no quiso terminar la entrevista sin agradecer a sus seres queridos y al público todo el apoyo que ha recibido desde que comenzó el juicio.