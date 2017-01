Belén Esteban confiesa que no deja la TV porque "debo dinero a Hacienda"

Como se esperaba, no sólo fue la gran protagonista de Chester in love sino la que mejores titulares dejó. Belén Esteban se convirtió en la estrella del espacio que presenta Risto Mejide, con una entrevista en la que habló tanto de sus problemas fiscales que la ahogan en la actualidad como de su relación con Jesulín de Ubrique.

La colaboradora de Sálvame se explicó esta vez en Cuatro y no en su habitual Telecinco, y señaló que "yo si estoy en la tele es por la gente, pero para mí la fama es más cosas malas que buenas. Entiendo que la gente se emocione cuando te ve, que te pidan una foto, pero hace ya tiempo decidí que no me tiro fotos, aunque haya gente que no lo entienda".

Según ella, "la relación que tuve con Jesús, que es el padre de mi hija, no fue un polvo, mi hija fue engendrada con muchísimo cariño, y luego yo elegí esta vida", aunque reconoció que "sé que si estoy aquí es porque hay mucha gente que se siente identificada conmigo, aunque no soy un ejemplo a seguir. He rentabilizado mi vida, pero eso también se paga. Es verdad que he vendido mi vida".

De aquella época con el matador de toros precisó que "con Jesús vendí tres exclusivas, pero se lo llevó casi todo, yo vi algo, pero poco, ya que no sabía ni lo que se cobró: me dio 6 millones y se vendió por 30". Quizás culpa de aquello, de que supuestamente no se enterara de las cuentas, se debió a que por entonces no conocía ese mundillo e incluso a esas críticas que dicen que es poco más o menos de analfabeta, a las que replicó que "no tengo estudios, pero hay gente que está ahí y tiene estudios y mira cómo estamos".

Belén Esteban recordó también que "me separé 15 días después del bautizo de mi hija, no tenía trabajo y necesitaba trabajar", y que "la primera entrevista de Telecinco me la hizo María Teresa Campos".

A partir de ahí comenzaría a labrarse su carrera como televisiva, aunque puntualizó que no es precisamente lo que más le gusta, "yo estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda, la dejo. Yo quiero vivir mi vida. Yo debo un dinero a Hacienda y tengo que pagarlo". Si consigue dejar este medio tiene claro que "luego me gustaría montar un pequeño negocio y cuando tenga las cosas bien hechas lo dejaré. Ojalá pudiera ser dentro de un año o dos, pero sé que no va a poder ser. Lo antes que pueda, dejaré la televisión".

Y por supuesto no podía terminar su entrevista con Risto sin hablar del conductor de ambulancias que ocupa ahora su corazón, "Miguel es después de mi hija lo mejor que me ha pasado en la vida, estoy encantada, es un chico muy normal", y, cómo no, de Andreíta, "yo por mi hija mato lo seguiré diciendo toda la vida".