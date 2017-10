De azafata en TV a "reina del fetichismo de pies en España"

Administrativa de profesión y modelo alternativa, su vida cambió cuando un fotógrafo le dijo que tenía unos pies preciosos. A partir de ahí, hace ya de esto un año y medio, ha conseguido reunir, gracias tan sólo a esa parte de su cuerpo, a más de 120.000 seguidores en sus cuentas de Instragram.

Alexandra, más conocida por '13 Manías' por sus adeptos, y que ha sido con anterioridad azafata de televisión y hasta contertulia de RNE, ha querido poner arte a la podofilia y ahora ha decidido posar sin ropa para Interviú porque "ahora quiero que mis redes vayan a más, quiero darle un toque artístico, don fotos más cuidadas".

Según cuenta, con ella contactan con ella por Instagram y le piden fotos y vídeos customizados, "con calcetines blancos, medias, tacones, pisando muñecos, con los pies llenos de aceite, conduciendo descalza, con los pies sucios, recogiendo objetos del suelo con los pies..., les encantan los vídeos pintándome las uñas, también que me los automasajee, llego a chuparme el pie y con eso se pierden".

Para los interesados precisa que "el precio va en función de lo que soliciten y el tiempo que me lleve hacerlo, pero son sumas importantes por mi exclusividad", que bien podrían superar los 1.000 euros, como saben personas que hasta han venido del extranjero para verla, y puntualiza que sólo hace unas dos al mes. Alexandra cuenta que "tengo un chico que le gusta que le use de reposapiés. Normalmente voy vestida de látex y ellos algunas veces se disfrazan. Si quieren desnudarse dejo que se quiten la parte de arriba y si ellos quieren desnudarse luego les dejo que lo hagan porque la finalidad es tener placer sexual, aunque muchas veces no hace falta ni que se toquen, eyaculan sólo con tocarme el pie".

Sobre el por qué es tan seguida ella tiene claro que es porque "doy un toque provocativo a mis vídeos y fotos. Estoy desnuda, aunque no se me ve nada o dejo que se me vean las braguitas". Confiesa que "yo también me excito, pero tengo pareja y, aunque estamos abiertos mentalmente, no doy el paso porque es trabajo", y puntualiza que "tiene un fin sexual pero no es prostitución".

Alexandra es consciente de que "tengo un físico estupendo pero quiero potenciar lo que la gente me reclama", y subraya que "me considero la reina del fetichismo de pies en España. Adoro tener a los hombres a mis pies, que me traten como a una diosa. Conmigo no tienen nunca ni una mala palabra, son sumisos".