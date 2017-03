Aylén se suma a la moda de enseñar pezones en Gran Hermano VIP

No se sabe muy bien qué tiene Marco Ferri que todas las mujeres terminan enseñándole sus senos. Después de que Alyson Eckmann lo hiciera hasta por partida triple, e incluso que Daniela Blume se quitara el sujetador para que él le diera un masaje, en la gala de este jueves fue su novia, Aylén, la que le mostró un seno a su pareja y a toda España un pezón.

La chica, que ya antes de entrar en la casa, en una visita al plató con más transparencias de las debidas, enseñó más de la cuenta, intentó demostrar su alegría por salir de esa casa y al dar un salto su escotado vestido le jugó una mala pasada, algo de lo que debió percatarse ella misma ya que de inmediato se echó las manos al pecho intentando recomponer su figura.

Después vinieron los abrazos y besos con Marco, que le dijo que "si has sufrido lo siento, pero tu sabes que eres mi única mujer... Espérame tranquila". Ella también le respondió con palabras tranquilizadoras, "todos podemos tener errores y por eso yo peleo por ti y creo que tú también peleas por mí, pero te quiero muchísimo".

Aylén le precisó a su chico que "tu tienes que tener claro que nunca fue mi intención molestarte, si soy celosa es porque no quiero controlarme, pero nunca quise hacerte ningún mal, ¿lo sabes de corazón?", al tiempo en que insistía en que "solo quiero el bien para ti, en todos los aspectos, y quiero tu felicidad". Por todo ello le subrayó que "te espero fuera, sé fuerte, dejaste ver a todos tus sentimientos y tu relación pero estaré fuera esperándote y tú disfruta aquí, haz tu vida como quieras y sé feliz".

Ya en el plató, junto a Jordi González, Aylén también tuvo un acercamiento con Viviana, la madre de Marco, pese a que ésta le recriminara en directo que entrara en la casa a concursar, y las dos confirmaron que la italiana pidió a la argentina, minutos antes, que no entrara en el concurso.

Desde que Aylén llegara a Guadalix de la Sierra, Marco Ferri se ha visto envuelto en situaciones muy difíciles de superar, lo que ha llevado a Viviana a ver en Aylén un obstáculo para la felicidad de Marco. Por su parte, la novia del italiano se ha limitado a explicar que ella también sufrió con lo sucedido, y ha pedido disculpas por haber provocado ciertas circunstancias complicadas.

Aylén precisó que "sentía que era de las personas que menos se merecía estar allí", y pidió perdón a Viviana, "lo siento mucho, mi intención jamás fue amargarle el concurso, pero lo que vieron es lo que hay, es la realidad de una relación amorosa que tiene problemas. Sentía que teníamos que encontrarnos y solucionar las cosas, lo siento si se ha visto lo bueno y lo malo".

La madre la tranquilizó a su manera, "en 29 años no he visto llorar a mi hijo y le he visto llorar mucho. Lloró cuando le llamaste por teléfono, en tu entrada... No puedes entrar en una casa y ser fría. No deberías haber entrado en la casa".