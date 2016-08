Aramís Fuster insultó y pegó al personal de La Paz

Apenas un día despúes de asegurar que no volvería a pisar Telecinco, "que os den", Aramís Fuster se sentaba de nuevo en el plató de Sálvame para ser nuevamente vilipendiada, tanto por los colaboradores del programa como por un sanitario del hospital madrileño donde fue atendida.

Después de volver a mostrar las imágenes en las que se observaba cómo andaba perfectamente, ella volvió a asegurar que eso era mentira y que la realidad es que tiene problemas para andar, por lo que indicó que en Telecinco consideren que ella está muerta, "no quiero volver a saber de vosotros", aunque sin hacer en ningún momento intención de marcharse del plató.

El programa mostró entonces un vídeo en el que se reflejaba el cabreo que al parecer tiene el personal sanitario de La Paz con la vidente por el comportamiento que ésta tuvo con ellos. Según uno de sus miembros, "esta señora cuando llegó lo hizo en una ambulancia normal y corriente, no hubo ni UVI. Trató con despotismo a la gente. Se inventó todo. Una persona enferma es humilde, no tiene porque pegarte ni insultarte. Ella entró en un box y desde allí estuvo llamando a Telecinco. Ella no anda ni con bastón. Anda normal y corriente. Una persona que ha sido atropellada no se cuántas veces no anda con esos zancos. Ella lo que está es loca".



En los testimonios de los afectados se incluyó el del conductor que llevó a Aramís en el coche tras su marcha del plató de Sálvame, que recordó que ésta había salido bastante enfadada y que fue andando sin ningún problema, "ella aseguró que iba a hundir a Telecicno. Que podía ser una bruja muy perversa".

Curiosamente, la mejor defensa que encontró la pitonisa fue atacar a Belén Esteban, a la cual no se refirió por su nombre sino como "la ojos de sapo" y "la nariz torcida", llegando a decir que ella había logrado datos de audiencia mayores que los de la de Paracuellos.

De nuevo enfadada, Aramís repitió que se niega a aparecer por Telecinco, que le da igual lo que le paguen, "para Telecinco y Sálvame estoy muerta, no quiero volver a pisar esos estudios jamás. En mi casa no se ve 'Salvame' ni en verano ni en invierno". Habrá que ver si ahora cumple por fin su promesa.