Un árabe tienta con una millonada a Belén Esteban para cenar con ella

Hace años era Ana García Obregón la que recibía el apodo de 'la fantástica' por las cosas que contaba, que parecían sacadas de un cuento de ciencia ficción. Ahora parece que ese rol lo podría haber cogido Belén Esteban, que ya no se sabe si lo que cuenta es o no cierto.

Su última 'ocurrencia' ha sido la de revelar que hace años recibió una tentadora y millonaria oferta de la mano de María de Mora. Al parecer, la misma consistía en irse a 'cenar en privado' con un opulento jeque árabe, pero ella la rechazó simplemente por una cuestión de principios.

Al parecer, y según precisó, la 'madame' le llamó para proponerle ese encuentro con el árabe, añadiendo que el tipo pagaría espléndidamente por su compañía.

Belén indicó que "esto fue hace años pero yo ni ceno con nadie que me pague ni nada", así como que "a María de Mora la conocía de cuando yo salía y un día me llamó por teléfono para ofrecerme una cena y yo corté por lo sano". Según ella, "era un árabe, pero yo no sé quien era. No sé si era verdad o mentira. A mí me dice que hay una persona que quería cenar conmigo y que se me pagaría un dinero y yo aluciné".

La presentadora de Sálvame, Paz Padilla, intentó echarle más picante al asunto al preguntarla si "l¿con postre o sin postre? ¿Con happy ending?", pero la de San Blas insistió en que "yo me voy a cenar con amigos y conocidos, no con alguien que me pague".

Por lo que respecta a otro tema económico mucho más actual, su conflicto judicial con Toño Sanchís, Belén recordó que ya hay "un reconocimiento de deuda", ya que él le devolvió más de 370.000 euros, aunque no quiso puntualizar el por qué no lo había reclamado antes, "cuando acabe todo lo aclararé".