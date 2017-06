Aparece muerta la chica que apuñaló a Amor Romeira

Pocos eran los que se acordaban ya del percance, hasta que hace unas semanas ella misma volvió a contarlo en Sálvame, demostrando que cuando menos lo había superado. Ahora, Amor Romeira ha sido también la que ha desvelado que la mujer que la apuñaló hace ya cinco años había aparecido muerta en su propia celda.

La ex concursante de Gran Hermano 9 sufrió en aquel 2012 la que había tildado como la peor experiencia de su vida al salir de una discoteca, cuando una chica le asestó una puñalada en Fuerteventura que terminó por costarle 21 puntos de sutura entre el muslo y el costado izquierdo.

Ahora, Amor ha publicado en sus redes sociales que su agresora había muerto, "he recibido la noticia de que la chica que me apuñaló ha aparecido muerta en la cárcel", aunque no ha precisado ni quién se lo había notificado ni por qué.

Eso sí, la ex concursante del famoso reality sí ha comentado que con esta noticia se está replanteando muchas cosas: "Te preguntas tantas cosas... ¿Por qué me tuviste que hacer esto? Ahora que la perdone Dios". La canaria, que siempre ha estado rodeada por la polémica afirma estar más afectada que nunca ya que la noticia la ha dejado completamente en shock, asegurando en Cotilleo que "la agresora apareció muerta en su celda debido a un ataque se asma. Se asfixió y murió".

Hay que recordar que el incidente del apuñalamiento tuvo lugar durante una noche de fiesta, cuando una chica la empujó dentro de una discoteca de Fuerteventura. La canaria salió del local a pedirle explicaciones y fue entonces cuando la agresora le dio una puñalada desde la altura del corazón hasta el abdomen. Amor, según declararon los médicos en su día, tuvo que dar gracias a la doble faja que llevaba en ese momento, que fue la que le salvó la vida al impedir que el corte no llegara a ser muy profundo.