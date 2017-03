Antonio Resines va a debutar a los 62 años... ¡Como escritor!

Estudió Derecho y hasta Periodismo, donde, curiosamente, compartió promoción con Fernando Trueba, el mismo con el que se ha estrellado con 'La reina de España', y hasta ha sido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Ahora, Antonio Resines va a ampliar su currículum con una faceta desconocida para él hasta ahora, la de escritor.

El actor así se lo desveló a este periódico durante la presentación de '¡Family', la serie con la que va a volver a ejercer de tabernero, pero esta vez para TVE. El libro se va a titular 'Pa'vernos matao: Memorias de un calvo', aunque confesó que "estuve a punto de titularle 'Historia de un tipo apasionante', pero me pareció excesivo".

Resines indicó que "lo sacaremos en la próxima Feria del Libro", y lo definió como "una biofilmografía, a través de comentarios e historias de gente que ha trabajado conmigo, e incluso que cuentan mi infancia". Según él, con esta obra "la gente va a descubrir a un Resines apasionante, e incluso también cuento mi paso por la Academia y se acaba en 'La Reina de España'".

A modo de amenaza y de promoción al mismo tiempo avanza que "voy a repartir con la mano abierta", así como que "he tenido que recortar muchas cosas porque ya es sabido que entre compañeros tiramos con bala y madre mía la de cosas que me han dicho".

Y es que, como él puntualiza "es una biofilmografía, yo lo grabo y lo escribo", aunque quiere destacar que él no se va a considerar un escritor, "yo no escribo, yo traduzco, transcribo, sí más que escribir hago eso, porque lo otro son opiniones de gente que hemos recogido grabando, desde directores a actores y familiares".

Por ese mismo motivo adelanta que "quizás cuando salga el libro hagamos además un documental, porque casi todo está grabado". Trabajo que quizás tendría que compatibilizar con un programa de viajes que también está preparando para TVE.

A pesar de ser el primer libro que escribe, o quizás por ello, el actor confesó a este periódico que "me ha gustado, porque me ha aportado muchas cosas y me ha ayudado a recordar otras tantas".