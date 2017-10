Antonio García Ferreras le da un disgusto a Bertín Osborne

Se las prometía muy felices Bertín Osborne con el paso del miércoles al lunes de Mi casa es la tuya, a un día en el que no había ninguna competencia hasta el momento. Con lo que no contaba es con que a Antonio García Ferreras le diera por emitir un especial de Al rojo vivo (1.502.000 y 11,9%) sobre el problema catalán. Ese sólo espacio bastó para que se repartiera más la audiencia y el espacio de Telecinco perdiera con la presencia de Ana Torroja 137.000 espectadores y 1,2 puntos de cuota de las cifras logradas con Jesús Calleja en su emisión precedente. Mientras, el espacio de La Sexta le daba a la cadena 194.000 espectadores y 1,9 puntos más que 'La ley del más fuerte', la película que emitió el pasado lunes. El desastre para Atresmedia lo proporcionó Me cambio de década (883.000 y 6,3%), que se despidió, por fin, perdiendo otros 370.000 fieles y 2,4 puntos de cuota. Tampoco fue una buen anoche para 'El Ministerio del Tiempo' (1.408.000 y 8,7%), que se dejó 171.000 seguidores y 1,8 puntos de cuota. A quien sí le vino bien el cambio de día fue a ¿Quién quiere casarse con mi hijo? (1.067.000 y 8,2%), que ganó 0,4 puntos.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 2 de octubre:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.655.000 (14,4%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.601.000 (16,6%).

-El intermedio (La Sexta): 2.456.000 (13,6%).

-Telediario 2 (La 1): 2.218.000 (13,4%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.097.000 (13,6%).

-Antena 3 Noticias 1: 1.968.000 (15,2%).

-Telediario 1 (La 1): 1.869.000 (14,3%).

-Mi casa es la tuya (Tele 5): 1.836.000 (13,2%).

-Mi casa es la tuya: express (Tele 5): 1.787.000 (9,6%).

